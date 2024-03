Popri 2024: kdo iz regije gre po zmago?

12.3.2024 | 11:00

Zmagovalci med študenti (fotografije: RC Novo mesto)

Zmagovalci med OŠ

Za popestritev med odmorom je poskrbel Nik Škrlec.

Prototip dijakinj

Osnovnošolci z mentorji

Prvo podajanje izjave

Predstavitve osnovnošolcev

Predstavitve in prototip dijakov

Organizacijska ekipa Razvojnega centra

Novo mesto - V teh dneh je bila Slovenija priča podjetniškemu tekmovanju, v katerem je 362 mladih iz celotne države in zamejstva predstavljalo svoje poslovne ideje izkušenim podjetnikom. Slednji so izbrali najboljše, ki se bodo pomerili na finalu 4. aprila v Novi Gorici.

Predstavitve podjetniških idej za regijo JV Slovenija je potekalo 6. marca. Na dogodku je 150 mladih pred devetčlansko komisijo predstavilo 42 podjetniških idej. Da se je podjetništvo v šolah že dodobra vpeljalo, priča vsakoletno višje število prijav, lani so jih prejeli 37, so sporočili z Razvojnega centra Novo mesto in dodali: ''Veseli nas, da regijsko tekmovanje opravičuje svoje ime, saj smo poleg večinskih dolenjskih prijav prejeli tudi poslovne modele iz Bele krajine in s Kočevskega.''

Poleg tekmovanja v Razvojnem centu Novo mesto so regijski predizbori potekali tudi v velenjskem Saša inkubatorju, Tehnološkem parku Ljubljana in Primorskem tehnološkem parku v Vrtojbi.

Vsaka ekipa je svojo idejo pred podjetniško komisijo predstavila v petminutnem "pitchu". Štiri regijske komisije so izbrale po tri finaliste iz vsake starostne kategorije: osnovnošolci, dijaki in mladi do 29. leta – skupno 36 ekip. Te so prejele po 500 € iz nagradnega sklada z namenom, da do finala izboljšajo svojo poslovno idejo.

Kdo so finalisti JV Slovenije?

OSNOVNOŠOLCI

Adventure Realm (avtorji Lara Mihelič, Alex Kodrin Vuković, Danis Šarčević; OŠ Ob Rinži Kočevje; mentorici Katja Ilc Virant, Kaja Ferenc)

Adventure Real je licenca, ki jo zakupijo občine, ki si želijo v svojo ponudbo vključiti aktivnost po modelu Escape room-a v razširjeni resničnosti. Ker se igro igra s pomočjo tablic, je to za naročnike/kupce cenovno in prostorsko ugodneje, poleg tega je vsak produkt popolnoma personaliziran.

Satnik s srcem (avtorji Lilija Gornik, Lucija Gornik, Neža Malnarič; OŠ Belokranjskega odreda Semič; mentorici Vlasta Henigsman, Ana Štublar)

Ideja je satnik, v katerem so kalupi s praznimi srci. Čebele jih napolnijo s satjem. Nato v satje prinesejo med. To medeno srce čebelar vstavi v kozarec za med, ki je napolnjen z medom. Srce v medu je lep in zdrav izdelek, zato se lažje proda po višji ceni. Srce ima simbolno vrednost.

Pasja oprsnica B-gold (avotrji Elza Matko, Martin Rožmanc, Nuša Bobnar; OŠ Toneta Pavčka; mentorici Lidija Lampe, Anja Luštek)

Pasja oprsnica B-gold je napredna in modernizirana verzija običajne oprsnice, ki živalim nudi udobje, varnost in samozavestne ter brezskrbne sprehode. Je enostavna za uporabo, ima možnost personalizacije in je kakovostna.

DIJAKI

Prigrizki Hempty (avtorji Zala Fišter, Špela Gril, Blažka Lesjak; Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija; mentorica Mateja Nemanič)

Prigrizki Hempty nudijo okusno in bolj zdravo alternativo že obstoječim prigrizkom na trgu. Imajo visoko vsebnost vlaknin in beljakovin ter so primerni za vegane in za ljudi z laktozno intoleranco. Narejeni so iz kakovostnih sestavin in vsebujejo industrijsko konopljo v obliki proteinov.

SLUGUARD (avtorji Maja Jernejc, Renata Jereb; Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija; mentorja Mitja Turk, Jana Goršin Fabjan)

SLUGUARD je popolnoma naraven in inovativen ekološki pripravek, ki se uporablja za zatiranje polžev in listnih uši. Glavno učinkovino pripravka tvori mešanica iz tujerodnih invazivnih rastlin, ki rastejo v Sloveniji. Naravni pripravek SLUGUARD je primeren za vrtičkarje in kmetovalce.

Three sips cup (avtorji Stefanija Meglič, Vanessa Gole, Alja Sinrajh, Karin Potokar, Hana Kompare; Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola; mentorja Gregor Bračun, Vesna Dolinar)

Three sips cup je termovka, namenjena shranjevanju napitkov in hrane. Sestavljena je iz treh delov, ki se med seboj dopolnjujejo z navojem, kar omogoča, da lahko prosto spreminjamo zaporedja delov termovke. Zaradi aluminijskega materiala, iz katerega je narejena, obdrži snovi v prvotni temperaturi.

MLADI DO 29. LETA

Cut Nut (avtorji Patricija Slak, Špela Barbo; Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola; mentorica Sonja Kukman)

Cut Nut je naprava za rezanje kostanja. Gre za inovativen pripomoček, oblikovan iz odpadnega lesa, ki omogoča hitro, enostavno in učinkovito rezanje večje količine kostanja hkrati. Uporabna je za posameznike, ki pečejo kostanj in jih moti nerodno ter počasno rezanje kostanja.

Lesena svetila INŽ Kočevje (avtor Gal Žvab; Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola; mentor Marjan Hočevar)

V podjetju INŽ Kočevje bodo izdelovali estetske in kakovostne lesene luči. Te dajejo ambientu toplino in pridih domačnosti. V sama svetila je vključena tudi kulturna dediščina kraja, ki se odraža z vključenostjo leskove vitre v sam produkt, ki daje svetilom poseben dizajn in dodano vrednost.

Nedanovski falcon center (avtor Kristjan Nedanovski)

Nedanovski falcon center se ukvarja z vzrejo sokolov, specializirani pa smo za vzrejo in treniranje sokolov za hitrostne dirke.

