Zaključek izbora Slovensko podjetje leta: podelili priznanja najboljšim po regijah

7.3.2024 | 10:00

Zmagovalci v kategoriji velikih podjetij (Fotografije: Primož Lavre)

Zmagovalci v kategoriji srednjih podjetij

Zmagovalci v kategoriji mala podjetja

Rok Capl, direktor Javna agencija RS SPIRIT

Primož Potočnik, Prva bonitetna agencija doo, EBONITETE_si

Dejan Zver, izvršni direktor Medcia 24

Brdo pri Kranju - Na Brdu pri Kranju so na slavnostnem dogodku ob zaključku izbora Slovensko podjetje leta razglasili zmagovalce oziroma najboljša slovenska podjetja. Izbor najboljših podjetij po posameznih regijah je po vsej Sloveniji potekal v organizaciji lokalnih medijev in partnerstvu s Prvo bonitetno agencijo – EBONITETE.SI.

Zamisel o izboru se je porodila ob dejstvu, da je v Sloveniji uspeh, še posebej podjetniški, premalokrat nagrajen oziroma včasih nosi celo negativni naboj. V Sloveniji se uspešni podjetniki in podjetnice tako praviloma izogibajo soju medijskih luči in slave, njihovi dosežki pa so pogosto spregledani. V sodelovanju z regionalnimi gospodarskimi zbornicami in v partnerstvu s Prvo bonitetno agencijo – Ebonitete.si smo tako izbirali podjetja, katerih zadnji poslovni rezultati in številni drugi »mehki« dejavniki kažejo na izjemen napredek v poslovanju.

Izbor je potekal na podlagi javno dostopnih podatkov o poslovni uspešnosti, ki jih je ocenila strokovna žirija, sestavljena iz predstavnikov gospodarske zbornice, analitika Prve bonitetne agencije – EBONITETE.SI ter predstavnikov uredništev medijev.

Pri Prvi bonitetni agenciji – EBONITETE.SI so pri razvrščanju podjetij in iskanju finalistov glavno vlogo igrali finančni rezultati podjetij. Pri tem so upoštevali kar 15 izbranih finančnih kriterijev, ki jih lahko razdelimo v štiri sklope: kazalniki donosnosti, kazalniki finančne moči, kazalniki družbene relevantnosti v regiji ter dinamika sprememb v poslovanju med letoma 2021 in 2022.

Da so se podjetja lahko uvrstila v izbor, so morala izpolniti osnovne pogoje: da imajo računovodske izkaze, sestavljene v strukturi za gospodarske družbe, da imajo v izkazih navedeno število zaposlenih tako za tekoče kot preteklo poslovno leto, da so čisti prihodki od prodaje večji od 200.000 evrov, da so kazalniki EBITDA, EBIT, dodana vrednost in čisti poslovni izid za tekoče poslovno leto večji od nič, da podjetje ni aktualni davčni dolžnik, prav tako ni v katerem koli postopku insolventnosti, likvidacije ali izbrisa, da zanj ne velja katera koli domneva insolventnosti ter podjetje ni izbrisano.

Projekt je potekal po vseh slovenskih regijah. Časnik Večer je razglasil zmagovalce v podravski regiji, Primorske novice so izbrale najboljša podjetja na Primorskem, Vestnik je razglasil najboljša podjetja v Pomurju, Dolenjski list je podelil nagrade za najboljša podjetja v dolenjsko-posavski regiji, tednik Naš čas za najboljša podjetja v savinjsko-zasavski in koroški regiji, časopis Novice Svet24 pa najboljšim podjetjem v osrednjeslovenski in gorenjski regiji. Skupno je izbor obsegal 8 regij.

V finale nacionalnega izbora so se z našega območja uvrstili: novomeška tovarna zdravil Krka (v kategoriji velikih podjetij), krški proizvajalec linij za sortiranje odpadkov Willy Stadler (v kategoriji srednje velikih podjetij) in očesni center Oftalmo, Očesni center Preskar (v kategoriji mikro in majhnih podjetij).

Na dogodku, ki je bil po svoji zasnovi nekaj posebnega, saj je potekal v igrani obliki televizijskega poročanja, so regijske zmagovalce razglasili v treh kategorijah – med velikimi podjetji, srednje velikimi podjetji ter malimi in mikro podjetji. Nacionalni partner dogodka je bila Javna Agencija Spirit Slovenija.

Slavnostne podelitve z zabavnim programom so se na najbolje vzdrževanem dvorcu v Sloveniji udeležili številni vidni gospodarstveniki iz različnih regij, ki so se po dogodku podružili na pogostitvi.

Nagrajena podjetja po regijah:

DOLENJSKO-POSAVSKA

OFTALMO, očesni center Preskar

OFTALMO je podjetje leta med majhnimi podjetji v dolenjski regiji. Oftalmo je zasebni medicinski center specializiran za diagnostiko in zdravljenje očesnih obolenj ter operacije oči za kar so tudi mednarodno akreditirani in ISO certificirani. Odlikujejo jih strokovnost, predanost bolnikom in sodobna tehnološka opremljenost.

Willy Stadler

Podjetje leta med srednjimi podjetji na dolenjskem sodi med vodilne svetovne ponudnike delno ali popolnoma avtomatiziranih naprav za ločevanje in reciklažo odpadkov. Načrtujejo, izdelujejo in montirajo avtomatizirane sortirnice ter stroje v reciklažni industriji in so pionirji na svojem področju.

Družba Krka

Slavila je v kategoriji velikih podjetij iz Dolenjske. 70-letne izkušnje uvrščajo Krko med vodilna generična farmacevtska podjetja. Kakovost njihovih izdelkov je danes prepoznana po vsem svetu. Njihovi dosežki so plod poguma in vizionarstva vseh generacij.

PRIMORSKA

Te.sis

Med majhnimi in mikro podjetji na primorskem je slavilo podjetje TESIS. Ukvarjajo se s prodajo plastičnih granulatov. Kot svojo glavno prednost izpostavljajo lasten vozni park tovornjakov za zagotavljanje pravočasne dobave, ter boljše in hitrejše storitve dobaviteljem. Leta 2021 so svoje poslovanje razširili tudi s podjetjem v Srbiji.

Vitanest

Med srednjimi podjetji je na sam vrh posegla družbaVitanest. Je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1999 na osnovi dolgoletnih izkušenj s področja distribucije ogrevalnih in klimatskih naprav. So distributer za klimatske naprave, toplotne črpalke, rekuperatorje toplote s prezračevanjem, bakrene cevi in konzole za namestitev teh naprav. Trgu se že vrsto let trudijo ponuditi najboljše proizvode in tehnologije, ki jih ponujajo vodilni svetovni proizvajalci.

Hidria

Med veliki primorskimi podjetji pa slavilo podjetje Hidria, ki je ena vodilnih globalnih korporacij na področju avtomobilskih in industrijskih tehnologij. Razvijajo visoko učinkovite industrijske sisteme, ki pomagajo varovati okolje. HIdriine rešitve za avtomobilsko industrijo uporabljajo vsi vodilni proizvajalci vozil in originalne opreme zanje. Hkrati so razvojni dobavitelj najsodobnejših sistemov za industrijsko tehnologijo in elektrotehniko.

Prireditev je potekala v prostorih Kongresnega centra Brdo.

PODRAVJE

Bioles Horizont

Podjetje Bioles Horizont si je prislužilo naziv Podjetje leta med malimi in mikro podjetji v podravski regiji. Začetki podjetja segajo v leto 1990, ko so bili eno prvih zasebnih podjetij v Sloveniji z lastno prodajo in distribucijo trdih goriv. Sledeč ekološkim trendom so v letu 1993 razširili program še s tekočimi gorivi in dali kupcem možnost izbire. Z odličnimi prodajnimi uspehi so zavzeli pozicijo enega izmed vodilnih podjetij v Severovzhodni Sloveniji.

Systemair

Systemair je slavil med srednjevelikimi podjetji. So vodilni svetovni proizvajalec in dobavitelj visoko kakovostnih izdelkov in sistemov za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje. Že skoraj 50 let strankam ponujajo inovativne, trajnostne in energetsko učinkovite rešitve. Vsaka rešitev, ki izvira iz njihovih laboratorijev, je zasnovana tako, da je trajnostna, energetsko učinkovita in okolju prijazna.

Impol

Družbo Impol odlikujejo vrhunski izdelki in polizdelki iz aluminija. Razvijamo inovacije, testirajo in izpopolnjujemo vrhunske aluminijeve zlitine s specifičnimi mehanskimi lastnostmi. V njihovi livarni proizvajajo več kot 70 različnih aluminijevih zlitin.. Ena ključnih konkurenčnih prednosti Impola so ravno individualno razvite zlitine za potrebe posamične industrije, med katerimi so nekatere tudi zaščitene s patentom. Tudi zaradi vsega naštetega so prepoznani kot Podjetje leta Podravske regije v kategoriji velikih podjetij.

POMURJE

Benko-tehna

Benko-Tehna, podjetje z 32-letno tradicijo, je slavilo med majhnimi podjetji v pomurski regiji. Oče in stric zdajšnjega direktorja Simona Benka sta leta 1991 odprla kovinarsko delavnico in trgovino z gradbenim materialom, nato so dejavnost podjetja leta 2005 spremenili in preusmerili v trgovino s kovinskimi proizvodi. Danes so njihova glavna področja prodaja pohodnih rešetk, ekspandiranih in perforiranih pločevin, varjenih in valovitih mrež, pločevinastih rešetk, okovij za vrata in drugo.

Pomurske mlekarne

Med srednjimi podjetji so slavile Pomurske mlekarne, ki že petinsedemdeset let ustvarjajo v Murski Soboti in Ljutomeru. So sodobna mlekarna z okolju prijazno tehnologijo ter s proizvodnim programom, ki sledi svetovnim trendom. Izdelujejo visokokakovostne mlečne izdelke iz slovenskega mleka, namenjene najzahtevnejšim, ozaveščenim kupcem, ki skrbijo za svoje zdravje.

GMT

Med velikimi podjetji pa je slavila družba GMT. Je vodilna slovenska družba na področju uvoza, prodaje in distribucije nadomestnih in dodatnih avtodelov za osebna in lahka tovorna vozila, hkrati pa je s svojimi hčerinskimi družbami tudi uradni zastopnik in distributer maziv znamke Castrol, BP in Aral za Slovenijo, območje nekdanje Jugoslavije ter Bolgarijo. Čeprav je kar 90 odstotkov dobaviteljev iz tujine, zagotavljajo dobavo želenih rezervnih avtodelov slovenskim kupcem v samo 24 urah.

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Strenia IND

Podjetje STRENIA je med majhnimi podjetji slavilo v Osrednjeslovenski regiji. V podjetju gradijo na 70-letni tradiciji strojegradnje. Njihovi značilni izdelki so roke, podvozja in druge komponente gradbene mehanizacije, drobilci, sita in transportne naprave za rudarstvo in proizvodnjo cementa ter različne komponente za drugo industrijsko opremo.

Endava

Med srednjimi podjetji je slavilo podjetje ENDAVA. Slovenska izpostava podjetja, ki tako globalno kot lokalno ponuja informacijske rešitve, je v ocenjevanjem obdobju celotne prihodke dvignila z 18 na kar 48,8 milijona evrov ter hkrati močno povečala število zaposlenih.

Lek

Med Velikimi podjetji pa je slavila družba Lek, d. d. So prva in najstarejša farmacevtska družba v Sloveniji, v kateri razvijajo, izdelujejo in tržijo učinkovita, varna ter kakovostna generična in podobna biološka zdravila, namenjena bolnikom po vsem svetu. Že desetletja dejavno soustvarjajo slovenski razvojno-raziskovalni prostor. Sodelujejo s slovenskimi univerzami in centri odličnosti. Uspešno povezujejo tudi gospodarstvo in znanost.

GORENJSKA REGIJA

Vasco

Podjetje Vasco zmagovalec med majhnimi podjetji na gorenjskem ponuja poslovno informacijski sistem za celovito podporo poslovanju podjetij. Njihova programska oprema je namenjene zasebnikom, manjšim in srednje velikim podjetjem, pa tudi večjim poslovnim sistemom. Njihova glavna usmeritev je približati se potrebam uporabnikov in jim kar najbolj olajšati poslovanje ter zagotavljati ustrezne poslovne rešitve.

Ngen

Vizija podjetja Ngen, ki je slavil med srednjimi podjetji, je uresničiti popolno digitalizacijo in decentralizacijo evropskega energetskega sistema. Cilj je slediti uvajanju novih tehnologij iz obnovljivih virov ter zmanjšati ogljični odtis. Rešitve Ngena omogočajo neposredno medsebojno sodelovanje med proizvajalci, distributerji, prenosnim sistemom in odjemalci na vseh ravneh, kar posledično vodi v optimizacijo porabe in povečanje energetske neodvisnosti.

SIJ Acroni

Zmagovalec med velikimi gorenjskimi podjetji pa je SIJ Acroni, eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. S svojimi jekli in izdelki so tudi partner za zeleni prehod Evrope. Opredeljujejo se kot sodobna reciklažna jeklarna. Uvrščajo pa se tudi med vodilne slovenske izvoznike.

Za glasbeni vložek je poskrbela pevka Eva Šolinc.

SAVINJSKO-ZASAVSKA

Marovt

Med majhnimi podjetji je slavilo podjetje Marovt, ki je eno najnaprednejših proizvodenj kovanja v Evropi. Glavni dejavnosti podjetja sta še obdelava odkovkov in izdelava stružnih delov za najprestižnejše vodilne blagovne znamke v avtomobilski industriji. S skoraj 50 let izkušenj, kredibilnostjo in zanesljivostjo so prvorazredni dobavitelj v eni najzahtevnejših svetovnih industrij.

Kronoterm

Kronoterm, ki je slavil med srednje velikimi podjetji, ponuja rešitve za vse izzive na področju varčnega in okolju prijaznega ogrevanja ter hlajenja. Z lastnim razvojem, raziskavami in proizvodnjo razvijajo kakovostne in zanesljive toplotne črpalke, ki omogočajo velike prihranke. Inovativne rešitve dopolnjujejo s celovitimi storitvami: vse od načrtovanja in dobave do postavitve in vzdrževanja skozi celotno življenjsko dobo naprave.

Jagros

Med velikimi podjetji so slavile trgovine Jager. Začetek poslovanja sega v leto 1989, ko sta Franc in Marija Jager odprla prvo trgovino Jager v Tržišču v Rogaški Slatini. Vse od začetka je bila v poslovanje podjetja vpeta vsa družina. Iz prvotno majhnega podjetja je v 30 letih zraslo veliko slovensko družinsko trgovsko podjetje Jagros, d.o.o., prepoznavno pod imenom Trgovine Jager.

KOROŠKA

Lesarstvo Bricman

Koroško podjetje Lesarstvo Bricman je slavilo med majhnimi podjetji. Delujejo od preloma tisočletja. Podjetje se ukvarja z odkupom, razrezom in prodajo lesa. Posebej specializirani so za odkup najkakovostnejše hlodovine iglavcev, kot so smreka, bor in macesen. Na svoji žagi zagotavljajo lesne sortimente, ki so namenjeni predvsem prodaji za mizarske storitve in izdelavo stavbnega pohištva.

Labelprofi

LabelProfi je pustilo svoj pečat med srednjimi podjetji. Ponašajo se z dolgoletnimi izkušnjami na področju grafike in produkcijskega tiska. Poslovno pot so začeli leta 1994 kot majhen studio za grafično oblikovanje in pripravo za tisk. Zadnjih nekaj let so se specializirali za produkcijo etiket pod blagovno znamko Labelprofi. V zadnjem obdobju pa so dejavnosti dodali novo branžo – izdelavo fleksibilne embalaže za male in srednje serije.

Cablex M

Zmagovalec med veliki koroškimi podjetji je podjetje Cablex-M iz Mežice. Je del skupine Cablex in je vsestransko tehnološko opremljeno podjetje, ki skrbi za proizvodnjo in trženje kabelskih snopov ter zagotavlja najvišjo odzivnost pri velikih in malih serijah. Podjetje spodbuja novosti in inovacije, zato del dobička neprestano vlaga v razvoj, investicije in izboljšave.

M. K.