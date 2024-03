Poraz z Mego zaradi slabe obrambe

4.3.2024 | 08:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 21. krogu lige Aba izgubili z Mego z 91:106 (29:27, 49:52, 71:79).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 700, sodniki: Kardum, Radojković, Peić.

* Krka: Planinić 5 (1:2), Hamilton 2, Stergar 21 (10:10), Bačvić 3, Cerkvenik 12 (3:4), Jurković 2, Špan 19 (1:1), Škedelj 2, Radovanović 19 (2:3), Macura 6.

* Mega: Miljenović 11 (2:2), Jelavić 7, Ilyasoglu 17 (1:4), Đurišič 17 (7:7), Plavšić 32 (4:6), Jović 19 (2:2), Malovec 3 (1:2).

* Prosti meti: Krka 17:20, Mega 17:23.

* Met za tri točke: Krka 14:30 (Špan 4, Stergar 3, Cerkvenk 3, Radovanović 3, Bačvič), Mega 9:23 (Ilyasoglu 4, Đurišić 2, Miljenović, Jelavić, Jović).

* Osebne napake: Krka 23, Mega 21.

* Pet osebnih: Radovanović (37.), Stergar (38.), Macura (39), Gnjidić (33.).

Regionalna liga se je nadaljevala po treh tednih premora zaradi pokalnih in reprezentančnih tekmovanj. Novomeščani so včeraj gostili zasedbo s sredine lestvice in čeprav so bili po polovici tekme blizu presenečenju, so nazadnje Megi morali priznati premoč in ostajajo pri štirih zmagah, ob zdaj 17 porazih pa imajo na predzadnjem mestu 25 točk.

V prvem polčasu so bili Novomeščani povsem enakovredni tekmeci. Prvi del so dobili za dve točki s trojko Leona Stergarja ob koncu, v drugem pa s trojko Marka Radovanovića tudi še vodili, a je potem Mega z delnim izidom 8:3 prišla do minimalnega vodstva.

Tudi večji del tretje četrtine si Mega še ni priigrala večje prednosti. Novomeščani so tekmece morali loviti, a so jih nekajkrat še ujeli in izenačili (58:58, 69:69). Toda v zadnji minuti je gostujoča ekipa prvič prišla do obilnejšega naskoka (79:71).

Gostje so delo nadaljevali še v zadnji četrtini in z delnim izidom 19:6 prišli do neulovljivega naskoka. Dve minuti pred koncem so tudi presegli stotico in nato rutinsko pripeljali dvoboj do zanesljive zmage.

Pri domačih je bil najbolj razpoložen Stergar z 21 točkami, po 19 sta jih dodala še Jan Špan in Radovanović, Špan je za dvojni dvojček imel še 11 podaj.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke Megi za po rezultatu zanesljivo zmago. Pri 69-69 smo brez razloga izgubili tla pod nogami, oni so zadevali, naredili razliko in tam se je tekma odločila. Do takrat smo v napadu dobro igrali, v obrambi pa skozi celo tekmo katastrofalno. Ključno je bilo, da sta nam dva nasprotnikova centra dala skupaj 51 točk. Če bi jih omejili na njihove normalne številke, bi tekmo gladko dobili. Razumljivo je, da koše dosegajo igralci tipa Ilyasoglu ali Đurišič, to, kar sta naredila Plavšić in Jović, pa je nemogoče. Plavšič ima denimo sedem skokov v napadu, in le dva v obrambi. To je narobe svet. Tako ne moreš ostati v ligi. Če želimo še karkoli narediti, se bomo morali spremeniti. Bilo je ogromno očitkov, da v napadu igramo počasi in ne delimo žog. V zadnjih tekmah v pokalu in proti Podčetrtku smo začeli igrati lepo v napadu, prihajamo do velikega števila priložnosti za koš, do odprtih metov. Danes smo metali 14-30 za tri točke, od tega smo imeli vsaj še polovico zgrešenih metov, kjer smo bili povsem sami. To je na tej ravni enostavno treba zadeti. Se je pa naša igra v obrambi tako poslabšala, da dobivamo po 90 točk na tekmo. Tako bo zelo težko, čeprav se seveda ne nameravamo predati. Če ob polčasu zadeneš 49 točki, bi v svoji dvorani moral voditi vsaj za 10 točk, mi pa smo izgubljali. Ni treba iskati krivce ali karkoli, papir vse pove.«

Marko Barać, trener Mega MIS: »Zelo učinkovita tekma. Krka je začela tekmo z izrednim metom, če se ne motim, so v prvem polčasu metali 8-11 za tri točke. Nekateri meti so bili zame preveč odprti, nekateri dokaj težki. Stergarja smo uvedli v tekmo z nekaj prelahko danih prostih metov in mu tako prispevali k samozavesti. Vseeno čestitam igralcem za zelo važno zmago. Uspeli so najti način, da tekmo naredimo tako, kot želimo. Uspeli smo preprečiti Krkino igro pet na pet, s katero so nas dobili na prvi tekmi. Iz te tekme smo se veliko naučili. Dve stvari me res veselita. Prva je, da smo dobili tako skok v napadu kot skupen skok proti moštvu, ki je v skoku dominantno v ligi. Druga pa je ogromen prispevek in ogromno košev igralcev s klopi. Tega je bilo največ v sezoni, kar kaže, da smo tekmo dobili kot moštvo in tega sem zelo srečen. Krki želim veliko sreče v nadaljevanju, mi pa nadaljujem s svojim poslom.«

Krkaši ostajajo s štirim zmagami na 13., predzadnjem mestu lestvice. V prihodnjem krogu bodo v nedeljo, 10. 3., gostovali pri Crveni zvezdi v Beogradu, še prej jih v sredo, 6. 3., ob 20.00 čaka gostovanje v Ligi Nova KBM pri Šenčurju GGD.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn