Prvi predlogi participativnega proračuna že uresničeni

2.3.2024 | 14:00

Rihpovec

Igrala v Dobrniču

OŠ Trebnje - napihljiva športna blazina Air Track

Čatež

Trebnje - V Občini Trebnje so v postopku participativnega proračuna izvedli prvih sedem izglasovanih projektnih predlogov. Prvih štirih zaključenih projektov so se razveselili v Trebnjem, Dobrniču, na Rihpovcu in Čatežu.

OŠ Trebnje je bogatejša za napihljivo športno blazino Air Track, ki bo popestrila pouk športa vsem generacijam učencev. Blazina je primerna za različne športne aktivnosti, verjetno pa bo največkrat v uporabi za izvajanje gimnastičnih prvin, atletske abecede, treniranja odrivov, ravnotežnih vaj ipd.

V Dobrniču se najmlajši otroci že igrajo na igralih, ki so postavljena nasproti podružnične šole. Barvita hiška s toboganom in gugalnico vabi vse mlade družine iz okolice na skupno druženje in razgibavanje na svežem zraku. Poleg dobave in montaže igral so bile iz sredstev participativnega proračuna zagotovljene tudi varnostne gumirane podloge.

Z željo po večji urejenosti in obiskanosti igrišča na Rihpovcu je Občina Trebnje v okviru projekta dobavila lesene klopi in vrtne garniture ter material za nadstrešek. Nadstrešek so postavili domačini, ki so se ponovno izkazali kot izjemno povezana skupnost in tako oplemenitili svoj predlagani projekt. Na Rihpovcu bo sedaj še več priložnosti za medgeneracijsko druženje, so prepričani na občini.

Na Čatežu, kjer je doma najbolj množična prireditev v občini, pa so po novem opremljeni z dodatnimi 18 kompleti miz in klopi, ki jim bodo omogočili lažjo in boljšo organizacijo številnih dogodkov.

M. K.

Foto: Občina Trebnje