Novomeška bolnišnica tudi lani pozitivno

1.3.2024 | 12:00

Foto: arhiv; SBNM

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto (SBNM) je tudi lani poslovala pozitivno, saj je izkazala za pet milijonov evrov presežkov prihodkov nad odhodki, obsežen investicijski cikel pa se bo nadaljeval tudi letos.

SBNM je imela lani za 99 milijonov evrov prihodkov, kar je 10 odstotkov več kot predlani, višji prihodki pa so predvsem posledica izvajanja dodatnih programov za skrajševanje čakalnih dob po interventnem zakonu, v sporočilu za javnost pojasnjuje vodstvo SBNM. Za 7 odstotkov, na 93,5 milijona evrov, so se povečali tudi odhodki. Rast je bila pričakovana, pravijo v bolnišnici, in sicer predvsem zaradi višjih stroškov dela in storitev ter rasti cen energentov in s tem tudi rasti ostalih materialov.

Rast beležijo tudi pri stroških investicijskega vzdrževanja opreme in prostorov. Tega je bilo lani za 30 milijonov evrov - med drugim so dokončali energetsko sanacijo treh bolnišničnih objektov, celovito prenovili bolnišnično kuhinjo z restavracijo, zgradili novo operacijsko dvorano in pričeli s prenovo nekdanje moške oz. interne bolnišnice, kjer bodo predvidoma do leta 2025 uredili regijsko negovalno bolnišnico.

Podoben obseg vlaganj, 31 milijonov evrov, je predviden tudi letos. Glavni projekti so nadaljevanje gradnje negovalne bolnišnice z zunanjo ureditvijo, ureditev aseptične lekarne z robotom za izdajo zdravil, prenova travmatološkega in abdominalnega oddelka ter postavitev sončnih elektrarn. Nadaljevali bodo tudi s pripravo dokumentacije za nov glavni vhod in prizidek bolnišnice, ki bo predvidoma zrasel na območju sedanjih parkirišč. Kot smo poročali pred kratkim, prizidek potrebujejo za internistične dejavnosti, izgubljena parkirišča pa bodo nadomestili za garažo v kleti prizidka.

Kot so še sporočili iz SBNM, v kateri je okoli 1200 zaposlenih, bodo letos veliko aktivnosti usmerjali tudi v zagotavljanje ustreznih kadrov, predvsem na področju srednjih medicinskih sester, strokovno-podpornega kadra (kuharjev, informatikov, čistilk, računovodij) ter določenih profilov zdravnikov. Velik poudarek bo tudi na procesni organizaciji dela z digitalizacijo.

B. B.