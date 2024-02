V bolnišnici ob 130-letnici odprli vse naenkrat

15.2.2024 | 16:20

Direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan v družbi državnega sekretarja Marjana Pintarja in novomeškega župana Gregorja Macedonija ni skrivala zadovoljstva ob vseh dosežkih. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes je bilo v novomeški bolnišnici nadvse slovesno - v sklopu obeleževanja 130-letnice delovanja ustanove, ki so jo leta 1894 odprli usmiljeni bratje iz Gradca, so uradno odprli prenovljeno kuhinjo z restavracijo in poleg tega energetsko obnovljene stavbe Oddelka za ginekologijo in porodništvo, gradu Kamen in gradu Mostek ter novo operacijsko dvorano.

Glede na to, da je ta čas sredi obnove tudi stavba nekdanje moške bolnice, v kateri se je 130-letna zgodba novomeške bolnišnice začela in zdaj v njej urejajo negovalno bolnišnico, vse skupaj močno presega zgolj obeleževanje jubileja. Tako je državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Marjan Pintar ob vsem ostalem, s čimer se lahko tudi pohvali novomeška bolnišnica, upravičeno poudaril, da smo Novomeščani lahko nanjo ponosni.

Energetska obnova ginekološko-porodniške stavbe, gradu Kamen, kjer se nahaja pljučno-infekcijski oddelek, in gradu Mostek, kjer ima novomeška bolnišnica arhiv, administracijo in pomožne prostore, je stala 10 milijonov evrov, denar zanjo pa so prispevali Evropska unija, Ministrstvo za zdravje in Bolnišnica Novo mesto sama. Gradnjo nove, dodatne operacijske dvorane, ki je stala dva milijona evrov, je v celoti financirala novomeška bolnišnica.

Vse je popolnoma novo.

Poseben podvig pa je bila popolna prenova bolnišnične kuhinje in restavracije, ki jo je v višini 7,5 milijona evrov v celoti financirala Bolnišnica Novo mesto. Od oktobra lani pa do letošnjega januarja so namreč vso hrano za potrebe bolnišnice pripravljali v najetih prostorih Centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto. S prenovo so zadostili zahtevam inšpekcijskih služb, bistveno izboljšali pogoje dela za zaposlene in zagotovili kakovostne obroke pacientom in zaposlenim. V okviru nove kuhinje deluje tudi od ostalih prostorov ločena kuhinja za pripravo brezglutenske hrane, kar je prav tako pomembna pridobitev.

I. V.

