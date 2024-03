FOTO: Vlomilec sprožil alarm in priklical gasilce; droga pri 23-letniku (foto)

1.3.2024 | 11:15

Krški poklicni gasilci včeraj zjutraj v krškem nakupovalnem centru (Fotografiji: PGE Krško)

Zasežena droga in oprema pri 23-letnemu Ribničanu (Fotografiji: PU Ljubljana)

Poročali smo že, da je v Krškem včeraj zgodaj zjutraj nekaj po 5. uri nekdo vlomil v prostore za prodajalno in po sprožitvi alarmne naprave pobegnil. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, je včeraj poročala PU Novo mesto, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Sproženi alarm pa je priklical krške poklicne gasilce. Iz brežiškega centra za obveščenje so jim namreč sporočili, da se širi dim iz trgovine Muller v krškem nakupovalnem centru. Na kraj so izvozili z dvema voziloma in tremi gasilci, ki so vstopili v trgovino in zavarovali ter s termovizijsko kamero pregledali objekt in ugotovili, da ne gre za požar, pač pa ''za varnostno tehnični ukrep, ki se je aktiviral''. Na mestu dogodka so gasilci ostali do prihoda ostalih pristojnih služb.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Nova vas ob Sotli, Obrežje, Rakovec, Brežice) včeraj prijeli 15 državljanov Sirije, 11 Rusije, deset Nepala, štiri državljane Afganistana in Šrilanke, dva državljana Maroka in Pakistana in državljana Indije. Na območju PP Metlika (Krmačina) so prijeli 19 državljanov Sirije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 66. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 151 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi enajstih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje, so še zapisali na PU.

Policisti 23-letniku zasegli več vrst droge

Ribniški policisti so v tem tednu opravili hišno preiskavo pri 23-letniku, osumljenem preprodaje droge na območju Ljubljane, pa danes sporočajo s PU Ljubljana. Zasegli so mu manjšo količino različne prepovedane droge. V nadaljnji preiskavi so mu jih na naslovu prebivanja v Ljubljani zasegli še več droge, med drugim okoli 60 tablet ekstazija.

Kot so še sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so na naslovu prebivanja v Ljubljani 23-letniku zasegli tri kozarce s posušeno konopljo, več zavitkov s konopljo, amfetaminom in MDMA ter okoli 60 tablet ekstazija. Zasegli so tudi druge predmete, namenjene za preprodajo droge.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, zoper osumljenca pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.

M. K.