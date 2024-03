Umik soglasij - kaj se bo 1. marca zgodilo v SB Novo mesto in Brežice?

Novo mesto/Brežice - V petek, ob koncu sedmega tedna stavke Fidesa, se bodo začeli uveljavljati umiki soglasij zdravnikov za nadurno delo. Tisti, ki so soglasje umaknili, bodo tedensko delali do največ 48 ur. Ministrstvo za zdravje je v začetku tedna predstavilo ukrepe za blažitev posledic, v mnogih zdravstvenih ustanovah je pričakovati vsaj delno reorganizacijo dela.

Nekatera vodstva zdravstvenih ustanov so kot protiukrep zdravnikom preklicala soglasja za delo pri drugih izvajalcih, med drugim, kot smo poročali, v SB Novo mesto. Nekateri pa se za ta korak niso odločili. Vrstila so se namreč opozorila, da številni zdravniki dodatno delajo tudi v javnih ustanovah in s tem omogočajo njihovo delovanje. Ob preklicih soglasij za delo drugje bi bile tako oškodovane nekatere predvsem manjše bolnišnice, pa tudi nekateri zdravstveni domovi.

Predsednik odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo pri zdravniški zbornici Boštjan Kersnič, sicer v. d. strokovnega direktorja novomeške bolnišnice, je po sestanku s strokovnimi direktorji bolnišnic 13. februarja opozoril, da se bodo ob doslednem upoštevanju omejitev delovne zakonodaje ob umikih soglasij zdravnikov za nadurno delo zapirali pediatrični oddelki in posamezne porodnišnice.

Vodstva zdravstvenih ustanov so nato načrte dela za čas po 1. marcu ministrstvu za zdravje predstavila na sestanku 22. februarja. Po besedah vodstev javnih bolnišnic neprekinjeno zdravstveno varstvo ne bo ogroženo, bodo pa odpadale nekatere nenujne zdravstvene storitve.

V novomeški bolnišnici zmanjšanje obsega nenujnih pregledov in posegov

V Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto je trenutno zaposlenih 225 zdravnikov, od tega 139 specialistov ter 86 specializantov in sobnih zdravnikov. Soglasja za nadurno delo je preklicalo 75 zdravnikov specialistov in 20 specializantov. Preklic soglasij za nadurno delo stopi v veljavo v petek. V zadnjih dveh tednih je šest zdravnikov preklicalo umik soglasja za nadurno delo.

Od omenjenih 75 zdravnikov specialistov jih ima 22 soglasje za delo drugje in vsem ga bodo vzeli, so napovedali v novomeški bolnišnici.

Zdravniki bodo po uveljavitvi umikov soglasij za nadurno delo razporejeni kombinirano - v turnusno obliko dela in redno delo z dežurstvi. Delovišča se bodo pokrivala po prioritetah - najprej urgenca, nato dežurstva, bolnišnični oddelki, operativni posegi in nazadnje ambulantni pregledi.

Ocenjujejo, da bo prerazporejenih približno 20 odstotkov nenujnih specialističnih pregledov in operativnih posegov. Oddelkov ne bodo zapirali, se bo pa nekoliko zmanjšal obseg nenujnih ambulantnih pregledov in operativnih posegov.

V SB Brežice bodo v marcu zagotovili izvajanje zdravstvenih storitev na vseh področjih

V brežiški bolnišnici je soglasja za nadurno delo, ki v veljavo stopijo v petek, umaknilo osem zdravnikov, je sporočila direktorica Anica Hribar. Zaenkrat soglasij za delo drugje niso odvzeli nobenemu zdravniku, saj ima večina zdravnikov soglasje za delo v drugih javnih zdravstvenih zavodih.

Na vprašanje, ali bodo zaradi umikov soglasij za nadurno delo beležili kakšne težave, je Hribar odgovorila, da je razpored za marec v SB Brežice narejen in da bodo zagotovili izvajanje zdravstvenih storitev na vseh področjih dela bolnišnice.

