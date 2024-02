FOTO: Najbolj zlat kruh so spekli Marija Lamovšek, Jožefa Tršinar, Mari Jakše in Jože Senegačnik

26.2.2024 | 08:30

Trije od štirih, ki so za svoj kruh prejeli prav vse točke (od leve proti desni): Mari Jakše, Jožefa Tršinar in Jože Senegačnik. Manjka Marija Lamovšek.

Škocjan - Če človek pol sveta obteče, najboljši kruh doma se peče. To je le eden od mnogih pregovorov o kruhu, ki je neprecenljive vrednosti za naše življenje in upravičeno uživa veliko spoštovanje. Še zlasti, če je domač.

Da bi peka kruha doma ostala tradicija in lepa navada, si prizadevajo tudi v Društvu podeželskih žena Škocjan, katerega zavzete članice so pretekli konec tedna pripravile že 14. društveno ocenjevanje in razstavo kruha.

V Metelkovem domu je čarobno dišalo že v soboto, ko je potekalo ocenjevanje, pa tudi v nedeljo, ko je bila na ogled razstava kruha, na popoldanski prireditvi pa so slovesno podelili priznanja.

Albina Mlakar, nova predsednica DPŽ Škocjan.

Ni bolj omamnega vonja kot svež, doma pečen kruh ...

Skupinska slika prejemnikov zlatih priznanj.

Kot pove nova predsednica DPŽ Škocjan Albina Mlakar – vodenje društva ji je nedavno predala Simona Globevnik – so letos v ocenjevanje prejeli 102 kruha in visoka številka jih je prijetno presenetila. Ravno tako tudi kvaliteta, o čemer pričajo naslednje številke: kar 70 kruhov je prejelo zlato priznanje, 23 srebrno, 8 bronasto, podeljena je bila le ena zahvala.

Kar štirje kruhi so prejeli vseh možnih 80 točk. Marija Lamovšek iz Društva podeželskih žena Tavžentroža je spekla pšenični kruh, Jožefa Tršinar iz DPŽ Škocjan je tekmovala s čebulnim kruhom, Mari Jakše iz DPŽ Novo mesto je pripravila bel pšenični kruh, ter Jože Senegačnik iz Škofljice pri Ljubljani, ki je zmagal s prazničnim kruhom. Vsi so izkušeni peki in so na škocjanskem tekmovanju kruha in na drugih podobnih že dosegli lepe uspehe, tudi najbolj zlata priznanja. A tudi tokrat so se takih odličnih rezultatov od srca razveselili.

»Vesele smo, da je bilo med sodelujočimi kar nekaj tudi moških, pa mladih in otrok. Skupina malčkov iz vrtca Radovednež je npr. za praznični kruh dosegla zlato priznanje,« pove Mlakarjeva in doda, da so kruh pekle njihove članice, pa tudi iz sosednjih podeželskih društev. Škocjansko društvo šteje 74 članic.

Kruh iz leta v leto boljši

Blaž Košak, predsednik 6-članske strokovne komisije.

Mirjam Čarman z Bučke je za ogljev kruh prejela zlato priznanje, že drugič zapored. Ob njej ponosna mamica Karmen Čarman, mlada kmetica leta 2023!

Zaplesali so škocjanski vrtičarji.

Cvetka Lavrič

Polna dvorana Metelkovega doma.

Kruh sta ocenjevali dve tričlanski komisiji. Kot pove njihov predsednik Blaž Košak, so kruhi iz leta v leto boljši. »Letos so bili vsi res zelo dobri, lepi, harmonični in okusni. V oceno jih je prispelo največ mešanih kruhov, to so z raznimi dodatki (čebulni, ajdovi, krompirjevi, kruh s proseno kašo, kruh z bučnimi semeni in bučnim oljem, kruh s čemažem, pa z aronijo, sirotko itd.) in takih je bilo kar 55. Prispelo je tudi 22 kruhov pšeničnih kruhov, 22 je bilo prazničnih in drugih.

»Rad bi videl več pšeničnih kruhov, ampak nič ne de. Sodelujoči se res potrudijo, poskušajo z novostmi,« je povedal Košak in zadovoljen ugotavljal, da njegove dosedanje pripombe in napotki niso naleteli na gluha ušesa in jih gospodinje upoštevajo. »Po praških kruhi ne dišijo več, kar smo opozarjali pred leti, in tujih vonjev skoraj ni bilo več,« je dejal. Paziti pa je treba še vedno na pravo količino soli, saj ni dober ne preslan ne premalo slan kruh – 20 gramov na kilogram moke je prava mera. Ne gre pozabiti tudi na ustrezno temperaturo pečice, saj preveč zažgan ali premalo pečen kruh ni ustrezen, ravno tako mora biti kruh ravno prav vzhajan.

»Vsem se zahvaljujem za sodelovanje, saj vsi vemo, da ni lepšega vonja, kot ko po hiši zadiši po sveže pečenem kruhu, ravno tako DPŽ Škocjan za odlično izpeljano ocenjevanje,« je dejal Košak.

Peka v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Zbrane v do zadnjega kotička polnem Metelkovem domu je pozdravila tudi Cvetka Lavrič s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. »Užitek je bilo okušati vaše številne skrbno pripravljene kruhe iz moke iz različnih vrst žit s pestro paleto različnih dodatkov. Po večini so bili zelo dobri, kar se vidi po dobljenih priznanjih,« je dejala in poudarila, da smisel takih ocenjevanj ni le povečanje kakovosti, ampak tudi ohranjanje dediščine naših babic, izdelave krušnih izdelkov in peke kruha na tradicionalen način, v krušni peči.

»Ta znanja in tradicijo želimo ohranjati in nadgraditi z novimi, inovativnimi izdelki in jih prenesti našim zanamcem. Želimo ohranjati ljubezen in spoštovanje do vsakdanjega kruha in spodbuditi peko in prodajo kruh in drugih krušnih izdelkov v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer vidim kot svetovalka dobre možnosti za marsikako kmetijo,« je dejala Lavričeva. K sreči v zadnjem letu na območju Dolenjske vidi kar nekaj novo registriranih tovrstnih dejavnosti.

Da ima ta dogodek v Škocjanu pomembno sporočilo – kako pomemben je kruh, slovenska dediščina in beseda – je zbrane spomnil škocjanski župan Jože Kapler. Vesel je, da starši in učitelji spodbujajo tudi otroke k peki kruha in da se kvaliteta peke kruha izboljšuje. Zahvalil se je domačemu društvu za njihovo delo, novi predsednici Albini Mlakar pa je zaželel veliko zagnanosti.

Prireditev s podelitvijo priznanj, ki jo je vodila Renata Dulc, so obogatili malčki iz Vrtca Radovednež ter harmonikarji. Zbrani so se ob koncu še pomudili ob kozarčku Društva vinogradnikov Škocjan, ob domačih dobrotah ter tudi ob okušanju razstavljenega domačega kruha.

Besedilo in foto: L. Markelj

