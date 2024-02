Zdravilišča med zimskimi počitnicami dobro zasedena

24.2.2024 | 11:00

Balnea v Dolenjskih Toplicah (Foto: arhiv)

Šmarješke Toplice (kraji.eu)

Terme Čatež (arhiv)

Slovenska zdravilišča bodo med letošnjimi zimskimi počitnicami dobro zasedena. V prvem delu šolskih počitnic tako v zdraviliščih dopustujejo predvsem gostje iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, v drugem delu pa pričakujejo povečan obisk dnevnih gostov, ki bodo prišli na kopanje, so povedali v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

Terme Čatež tako slovenske šolarje in njihove starše pričakujejo v hotelih v Čatežu in na slovenski obali. Za njih pa so pripravili različne počitniške programe.

Terme Krka med šolskimi počitnicami pripravljajo različne programe, ki so primerni tako za mlajšo kot malo starejšo populacijo. Gostje, ki jih v teh termah pričakujejo v drugi polovici februarja, so se v večini odločili za krajši počitniški oddih za dve do tri noči, nekateri pa tudi do sedem noči.

V obeh dolenjskih zdraviliščih, in sicer v Termah Dolenjske Toplice in Termah Šmarješke Toplice, pričakujejo večjo zasedenost hotelskih namestitev kot med lanskimi zimskimi počitnicami.

V obmorskem Talasu Strunjan poteka prenova hotela Svoboda. Že prenovljena Laguna Strunjan, ki ima večje sobe, primerne tudi za družine, pa deluje nemoteno.

Po navedbah Term Krka bo v dveh tednih zimskih počitnic v njihovih hotelih tradicionalno počitnikovalo največ slovenskih gostov. Med tujimi gosti pa bo največ Italijanov in Nizozemcev ter gostov iz Hrvaške in Srbije.

STA; M. K.