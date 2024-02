Odbojkarji Krke napredovali v polfinale Pokala Slovenije

23.2.2024 | 08:50

Foto: arhiv; MOK Krka

Ravne na Koroškem - Odbojkarji Krke so včeraj odigrali četrtfinalno tekmo Pokala Slovenije, v gosteh pa so zanesljivo s 3:0 premagali ekipo Fužinar mladi (mladinci Fužinarja so v osmini finala presenetljivo premagali člansko ekipo domačega kluba z Raven na Koroškem). S to zmago, za katero sta najbolj zaslužna Kosmina (14 točk) in Bregar (11), so se uvrstili v polfinale pokalnega tekmovanja. To bo na sporedu predvidoma 6. marca.

Fužinar mladi 0:3 Krka : (-12, -19, -20).



Fužinar sij Metal Ravne mladi: Slatinšek 4, Maček, Jošt, Zmagaj N. 4, Ručigaj 4, Vučetić I., Repnik 3, Jamnik, Zmagaj J. 2, Skudnik 1, Drevenšek 10, Hribernik (L) TRENER: Mitja Jež.



Krka: Jarvis 7, Medved 6, Erpič G., Rojnik, Kosmina 12, Bregar 9, Verdinek (L), Kožar, Pulko, Erpič U., Lindič 7, Mejal 3, Laknar (L). TRENER: Jernej Rojc.



Začetek tekme je prinesel nervozo na obeh straneh mreže, ko sta ekipi naredili veliko neizsiljenih napak. Prvi so ritem osvajanja točk z dobro igro ujeli gostje in z nekaj dobrimi začetnimi udarci in bloki povedli z rezultatom 8:4. Moč in izkušnje igranja v najmočnejši odbojkarski ligi je Krka pridoma izkoriščala tudi v nadaljevanju niza, ko je z mirno igo nizala točko za točko in rezultat na semaforju je kazal 18:9. Tudi končnica niza je pripadla igralcem iz Novega mesta, ki so zlahka osvojili prvi niz proti nerazpoloženim mladincem Fužinarja z rezultatom 25:12.

Drugi niz so bolje začeli odbojkarji Fužinarja, ki so z borbeno igro povedli s 5:3. Krkaši so jih kaj kmalu ujeli in povedli za dve točki (9:7). V nadaljevanju niza so igralci iz Novega mesta spet nekoliko dvignili nivo svoje igre in rutinirano povečali svojo prednost ob rezultatu 14:8. Nivo igre mladih odbojkarjev Fužinarja je v nadaljevanju niza še bolj padel in gostje so zlahka osvajali točke in povedli z 19:11. V podobnem ritmu se je tekma tudi nadaljevala in igralci Krke so tudi drugi niz zlahka zaključili v svojo korist z rezultatom 25:19.

Tudi tretji niz se je nadaljeval s prevlado odbojkarjev Krke, ki so kaj hitro povedli s 5:2. Ko so krkaši povedli z rezultatom 11:5, se je zdelo , da so dokončno zlomili mlade ravenske odbojkarje. A ti so zbrali dovolj moči, da so se jim približali na samo dve točki (11:9, 15:13), ob rezultatu 16:15 pa zgolj na točko zaostanka. To je gostujoče odbojkarje zdramilo in dvignili so nivo svoje igre ter tudi tretji niz zaključili v sojo korist (25:20), s tem pa si zasluženo priigrali svojo polfinalno pokalno vstopnico.

Martin Kosmina, kapetan Krke: “Upravičili smo vlogo favorita. Dobro smo servirali, to pa se je posledično poznalo tudi v igri na bloku. Tudi napad nam je stekel in potem je bilo vse lažje. Gostiteljem nismo pustili možnosti, da se razigrajo, s tem pa smo si zasluženo priigrali uvrstitev v polfinale.”

Statistični podatki s tekme

Pravega počitka za novomeške odbojkarje ne bo, saj jih že v soboto čaka gostovanje v Kanalu. Tam se bodo v derbiju kroga za vrh lestvice zelene skupine pomerili z ekipo Alpacem Kanala.

M. K.