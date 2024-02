Razstavlja 160 kvačkanih izdelkov, od igrač do puloverjev, baretk ...

23.2.2024 | 12:40

Metoda Turk iz Šmarjeških Toplice pri kvačkanju kapic (Foto: L. M.)

Novo mesto - Dober mesec dni - še do jutri, 24. februarja - je v Supernovi (nekdanja Qlandija) razstavljala dolenjska ljubiteljska ustvarjalka Metoda Turk iz Šmarjeških Toplic. Mnogi jo poznajo kot slikarko, a že leta je vešča tudi ročnih del, med drugim kvačkanja.

Tokrat se je predstavila s 160 kvačkanimi izdelki, ki so rezultat dela njenih zadnjih mesecev. Kot pove, je prav vse naredila po lastni zamisli, »z ljubeznijo in veseljem.« Uporabljala je kvalitetne antibakterijske preje, da je vzdrževanje izdelkov enostavno in se vsi lahko perejo v pralnem stroju do 30 stopinj in se sušijo v sušilnem stroju. Izdelki so mehki in topli, primerni za otroke in odrasle.

Predstavila se je z igračami, lutkami, odejicami ter oblačili za igračke, pa z jopicami, puloverji, kapami, klobčki, baretkami, rokavicami, gamašami, brezrokavniki, pleti, odejami, posteljicami, torbicami itd. Med izdelki so tudi rokavčki pomagavčki, torbice in ogrinjala kot terapevtski pripomočki za pomoč pri demenci, pa okraski, obeski za ključe ...

Turkova pove, da je vesela dobrega odziva na razstavi, mnogi so jo poklicali, saj so jim bili njeni izdelki všeč, uporabni …

Upokojena profesorica razrednega pouka, ki ima že od malih nog čut za vse lepo in umetnost, je svoja opazovanja in doživetja izražala tako v besedi kot literatka, kot z barvami na papirju in platnu, v zadnjem času pa najraje kvačka.

Kdo se ne spomni njenega grba Novega mesta v akciji Slovenija kvačka, ki je bil velik kar 140 krat 180 centimetrov in s čimer si je prislužila vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.

V preteklem letu je bila aktivna na raznih dobrodelnih akcijah: Mala pletilnica, Rokavčki pomagavčki, Kapice za novorojenčke in kot že rečeno, Slovenija kvačka. Načrtov in zagnanosti ji ne manjka, zato bo gotovo v prihodnosti ustvarila še veliko lepega.

L. Markelj

Galerija