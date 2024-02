Na SP v Glasgow tudi Nika Glojnarič

23.2.2024 | 08:10

Nika Glojnarič minuli konec tedna na DP v Novem mestu, ko je z 8,08 izenačila svoj osebni rekord. (Foto: arhiv DL; R. N.)

Na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu, ki bo potekalo od 1. do 3. marca, bo nastopila šesterica slovenskih športnic in športnikov, so sporočili iz Atletske zveze Slovenije.

Slovenijo bodo zastopali Anej Čurin Prapotnik v teku na 60 m, Rok Ferlan v teku na 400 m in Filip Jakob Demšar v teku na 60 m z ovirami ter Brežičanka Nika Glojnarič v teku na 60 m z ovirami, Lia Apostolovski v skoku v višino ter Neja Filipič v troskoku.

Kot so pojasnili na AZS, nihče od potnikov na Škotsko ni izpolnil izjemno zahtevnih norm za nastop na SP, a se je šesterica na tekmovanje uvrstila prek jakostne lestvice, ki jo vodi krovna mednarodna zveza Svetovna atletika.

Na SP pa tokrat ne bo slovenske rekorderke v skoku s palico Tine Šutej. Zimsko sezono je že končala zaradi poškodbe ahilove tetive, saj se želi dobro pripraviti na sezono na prostem. Šutej je sicer na zadnjem prvenstvu v Beogradu osvojila bronasto medaljo.

SP v dvorani na Škotskem je prvi vrhunec letošnjega atletskega dogajanja, sledila bosta še evropsko prvenstvo v Rimu od 7. do 12. junija ter olimpijske igre v Parizu od 26. julija do 11. avgusta.

STA; M. K.