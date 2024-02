VIDEO&FOTO: Jamarja po 18 urah izvlekli na površje, tako so mu pomagali do reševalnega vozila

22.2.2024 | 13:00

Jamarja so uspeli rešiti pred opoldnevom. Tako so ga v spremstvu reševalcev peljali do zdravniške službe. Več fotografij spodaj v fotogaleriji.

Jamarja je prevzela zdravniška ekipa.

Reševanje poškodovanega jamarja, ki je včeraj obležal globoko v jami Jelen brdo, se je vendarle razpletlo srečno. Jamar je že na površju in v rokah zdravniških služb.

V jamo Jelen brdo, 192 metrov globoko in 518 metrov dolgo jamo na območju Gotenice na Kočevskem, so se včeraj popoldne podali trije jamarji. Raziskovanje se je sprevrglo v nočno moro, saj je eden od jamarjev na globini več kot 120 metrov padel in se poškodoval, zaradi česar iz jame ni več mogel splezati sam. Kot je za Svet24TV pojasnil vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek, je po nesreči eden prišel na površje in poklical reševalce, druga oseba pa je do prihoda prve ekipe počakala pri poškodovancu.

Reševalci so se v jamo podali ob približno 21. uri, že včeraj pa je bilo jasno, da bo reševanje potekalo najmanj do jutranjih ur. Prvim jutranjim optimističnim informacijam, da utegnejo poškodovanca, ki da pri izvleki ne bo potreboval nosil, rešiti v nekaj urah, je sledil preobrat. Zakrajšek je namreč pojasnil, da si je ob padcu poškodoval komolec in dlan, prejel udarec v glavo, ker pa je padel na bok, čuti tudi močne bolečine v ledvenem delu, a je največjo težavo predstavljala slabost, zaradi česar je kazalo, da bodo nosila vendarle potrebna. To bi predstavljalo veliko težavo, saj bi bilo treba dodatno širiti ožine, tudi z eksplozivom. Še pred 11. uro so pristojni vendarle postregli z bolj vzpodbudnimi informacijami, in sicer, da je jamarja slabost minila, tako so ga lahko začeli proti površju vleči brez nosil. Do 11. ure jim je uspelo premagati vse kritične točke, po informacijah Svet24TV pa so jamarja še pred opoldnevom izvlekli na površje.

O poteku reševalne akcije bodo ob 13. uri spregovorili predstavniki Jamarske reševalne službe.

S. R.

Foto: Matej Krže, M. G. in Svet24TV

