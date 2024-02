Reševanje poškodovanega jamarja se bo zavleklo; širiti morajo ožine

Kočevje - Na območju Gotenice na Kočevskem še vedno poteka reševanje poškodovanega jamarja, ki je v sredo popoldan padel v jami na globini okrog 120 metrov. Že sinoči je steklo reševanje ponesrečenega, ki pa zaradi ožin v jami še ni zaključeno. Po besedah vodje Jamarske reševalne službe Walterja Zakrajška bo treba del poti iz jame širiti z eksplozivom.

Pri ponesrečenem je bila vso noč ekipa jamarskih reševalcev. Med njimi je bil tudi zdravnik, ki je ponesrečenega jamarja oskrbel. Zakrajšek je povedal, da je stanje ponesrečenca stabilno in ni v življenjski nevarnosti, vendar sam ne bo mogel iz jame, pač pa ga bodo morali prinesti na površje v nosilih.

"Preko noči so reševalne ekipe del poti v jami uspele ročno razširiti in pripraviti za transport, saj smo upali, da bo stanje poškodovanca tako dobro, da ne bo potrebe po uporabi nosil. Vendar pa mu je zjutraj, ko so ga dvignili iz ležečega položaja, postalo slabo, zato je zdravnik odločil, da se počaka in poškodovanca iz jame prinese v nosilih," je povedal.

Dodal je, da si je jamar ob padcu poškodoval komolec in dlan, dobil je udarec v glavo, ker pa je padel na bok, ima močne bolečine v ledvenem delu. Zdravnik ob pregledu ni odkril kakšnih notranjih poškodb.

Jamarski reševalci upajo, da bo z minsko-eksplozivnimi sredstvi treba razširiti le nekaj metrov v jami. Še pred tem pa bodo ponesrečenca iz območja, kjer je padel in je sedaj postavljen bivak za njegovo oskrbo, dvignili za približno eno tretjino celotne poti, nekje na globino okrog 75 metrov.

V reševalni akciji trenutno sodeluje 37 reševalcev iz vseh slovenskih jamarskih reševalnih centrov. Prihajajo pa že drugi, ki bodo nadomestili tiste reševalce, ki so delali vso noč.

Jamar se je poškodoval v sredo nekaj pred 18. uro pri spuščanju v eno od jam na območju Kočevja, natančneje v jami Jelen brdo pri vzpetin z istim imenom na območju Gotenice. Na globini okrog 120 metrov je zaradi spolzkih in gladkih tal padel okoli šest metrov v globino.

Jama pri Jelen brdu je po podatkih katastra jam dolga 518 metrov in globoka 192 metrov.

