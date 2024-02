Krkaši po preobratu do obeh točk

22.2.2024 | 09:00

Foto: Gašper Simonič

Novo mesto - Rokometaši Krke so v zaostali tekmi 15. kroga lige NLB premagali LL Grosist Slovana z 32:30 (13:17).

* Dvorana Marof, sodnika: Marinkovič, Vidali.

* Krka: Rauh, Bradeško 1, Majstorović 7 (5), Udovč, Muhič 1, L. Rašo 3, Vukić 3, Stanojević 6, D. Rašo 3, Zajc, Nikolić 2, Lavrič, Kukman 1, Matko, Blaževič, Horvat 5.

* LL Grosist Slovan: Mlakar, Krbavčić, Novak, Grojzdek, Pajt 9 (7), Varga, Stojnić, Pipp 8, Kovačevič, Mlivić 5, Lipovac, Perić 2, Pirc, Budja 3, Nenadić 1, Kovačič 2.

* Sedemmetrovke: Krka 7 (5), LL Grosist Slovan 8 (7).

* Izključitve: Krka 10 minut, LL Grosist Slovan 10 minut.

* Rdeča kartona: Matko (29.), Grojzdek (60.).

Rokometaši Krke so v zaostali tekmi 15. kroga dosegli zmago po preobratu in zaostanku v prvem delu, z njo pa so se tudi povzpeli na peto mesto prvenstvene lestvice. Ljubljančani so ostali praznih rok, potem ko so do te tekme prvič v sezoni zbrali tri zmage v nizu.

Sprva je sicer kazalo, da bo zasedba s Kodeljevega podaljšala niz zmag na štiri. V prvem delu so bili gostje boljši, si hitro priigrali manjšo prednost dveh ali treh golov ter jo tik pred odmorom še povišali na +4 (17:13).

A v drugem polčasu so Novomeščani hitro ulovili tekmece. V 38. minuti je bil tako izid že izenačen (19:19), potem je sledilo obdobje enakovredne igre, nato so do manjše prednosti prišli domači.

To prednost pa so podobno kot Slovan v prvem delu še oplemenitili pred koncem. V 58. minuti je bil tako izid 31:27, to pa je bil zaostanek, ki ga gostom ni več uspelo ujeti, do konca dvoboja so le nekoliko ublažili poraz.

Pri domačih je Marko Majstorović dosegel sedem golov, Veljko Stanojević pa šest. Pri gostih pa sta se strelsko najbolj izkazala Kenan Pajt z devetimi in Matic Pipp z osmimi goli.

Izjavo po tekmi:

Gašper Horvat, igralec MRK Krka : »V prvem polčasu se nismo držali navodil, vratar Slovana pa je res dobro branil v prvem delu. Vedeli smo, kako igra Slovan, a smo se v drugem polčasu s fanatično obrambo in boljšo igro v napadu vrnili v igro in na koncu zasluženo zmagali.«

David Kovačič, igralec RD Slovan: »Odigrali smo dober prvi polčas, v drugem delu pa smo padli pod vpliv Krkine igre, ob tem se je razbranil še njihov vratar Jure Blaževič. Zaradi naše nezbranosti, tehničnih napak sta obe točki ostali v dvorani Marof.«

V prihodnjem krogu bo Krka gostila Škofljico, tekma bo 24. februarja. Krka bo nato 28. februarja igrala še zaostalo tekmo 16. kroga z Ormožani.

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 16 14 1 1 530:409 29

2. Gorenje Velenje 16 12 3 1 494:403 27

3. Celje Pivovarna Laško 16 13 1 2 539:450 27

4. Jeruzalem Ormož 15 9 2 4 411:402 20

5. Krka 15 8 3 4 441:396 19

6. Riko Ribnica 16 8 2 6 531:503 18

7. Koper 16 9 0 7 467:444 18

8. Slovenj Gradec 16 6 2 8 455:469 14

9. Sviš Ivančna Gorica 16 6 2 8 456:480 14

10. Urbanscape Loka 16 4 2 10 449:499 10

11. LL Grosist Slovan 16 4 1 11 438:471 9

12. Škofljica 16 4 1 11 422:481 9

13. Ljubljana 16 2 0 14 436:552 4

14. Dobova 16 2 0 14 392:512 4

STA; M. K.

