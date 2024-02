V Črnomlju obeležili 80 let prvega zasedanja SNOS; aprila v obnovo KD

20.2.2024 | 09:40

Fotografije: Jani Pavlin

Črnomelj - S proslavo, ki je obiskovalce popeljala skozi del zgodovinskega dogajanja med 2. svetovno vojno, so v Črnomlju sinoči obeležili 80. obletnico prvega zasedanja Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS), ki je leta 1944 potekalo prav v Črnomlju. Uvodoma je prisotne pozdravil župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek, nato pa je kot slavnostna govornica pred nabito polno dvorano Kulturnega doma nastopila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

»Vesel sem, da imamo ta privilegij, da lahko danes tukaj praznujemo 80. obletnice tako pomembnega zgodovinskega dogodka. Z današnjo prireditvijo, pa tudi z vrsto drugih prireditev, ki se bodo v tem letu še zvrstile v sklopu Leta domovine, se želimo simbolično pokloniti slehernemu prizadevanju naših prednikov v boju za svobodo in narodno samobitnost in hkrati opozoriti na pomembnost pozitivnega odnosa do lastne domovine,« je med drugim, kot so sporočili s črnomaljske občine, poudaril župan Andrej Kavšek.

Aprila začetek obnove Kulturnega doma

Slavnostna govornica Urška Klakočar Zupančič pa je obiskovalce osrednje prireditve, ki je potekala v okviru za letos razglašenega Leta domovine v občini Črnomelj, še posebej razveselila z napovedjo, da se aprila začenja prenova Kulturnega doma in da bodo dela, če bo vse potekalo v skladu z načrti, končana sredi leta 2025.

V kulturnem programu so nastopili Nina Jankovič, Marko Simčič, Mira Madronič, Nina Grahek, Filip Peteržinek, na bobnih je dogajanje spremljala Katarina Kuhar. S posameznimi nastopi so se predstavili še Godba Črnomelj, Vokalna skupina Duma, Maja Sever iz SNG Drama Ljubljana ter glasbenik Pero Lovšin. Scenarij proslave je nastal pod peresom domačinke Nastasje Schweiger iz ZIK Črnomelj.

M. K.

