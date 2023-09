Leto 2024 bo ''Leto domovine''

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so na včerajšnji seji med drugim sprejeli pobudo za razglasitev leta 2024 za ''Leto domovine'' v občini Črnomelj in rebalans proračuna za leto 2023.

Občina Črnomelj praznuje svoj praznik 19. februarja, na dan 1. zasedanja Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta (SNOS) leta 1944 v Črnomlju. V prostorih nekdanjega Sokolskega doma, sedanjega Kulturnega doma Črnomelj, je tako potekalo zasedanje prve izvoljene slovenske vlade, ki predstavlja mejnik v razvoju slovenskega narodnega osvobodilnega gibanja.

V letu 2024 bo še posebej slovesno, saj bomo obeležili 80. obletnico 1. zasedanja SNOS. Pomen in razsežnosti teh prelomnih in pomembnih trenutkov vse slovenske zgodovine želijo v Črnomlju preko različnih dogodkov, objav in drugih aktivnosti obeležiti preko celotnega leta 2024, ne samo februarja, zato so leto 2024 razglasili za ''Leto domovine'' v občini Črnomelj. V sodelovanju z javnimi zavodi, šolami, organizacijami, društvi, mediji, gospodarstveniki in drugimi bodo ustvarili nabor različnih dogodkov (prireditve, natečaji, predavanja, predstavitve, razstave…), ki bodo širili namen Leta domovine, predvsem pa, kot sporočajo z občine, vsem generacijam približali, kako pomembni so bili takratni dogodki in odločitve ter ozaveščali o pomenu domovine in ponosu do te.

