FOTO: Novomeščani ostajajo pri štirih pokalnih lovorikah

17.2.2024 | 08:30

Košarkarji Krke so v finalu pokala zelo namučili favorizirane Ljubljančane.

Jan Špan je bil zelo razigran, na koncu je dosegel 29 točk.

Krčan Gregor Glas je v zadnji četrtini igral ključno vlogo, da je Cedevita Olimpija osvojila pokalno lovoriko.

Žalost Marka Radovanovića po zgrešeni trojki ob koncu tekme.

Ljubljana - Košarkarji Krke so včeraj v finalu pokala Spar na Kodeljevem tesno s 86:87 izgubili s Cedevito Olimpijo. Ljubljančani so že triindvajsetič postali zmagovalci tega tekmovanja, Novomeščani pa ostajajo pri štirih pokalnih lovorikah. Po porazu lahko Dolenjci uteho iščejo v tem, da so po slabih predstavah na zadnjih tekmah tokrat prikazali precej boljšo igro, na kateri lahko gradijo v nadaljevanju sezone.

Krka je dobro odprla tekmo, povedla z 11:5 in narekovala ritem. Razigrala se je pri metu z razdalje, v drugi četrtini je prvič vodili z dvomestno prednostjo (37:26). Cedevita Olimpija je z delnim izidom 5:0 znižala zaostanek, a Krka je na krilih razpoloženega kapetana Jana Špana, ki je v prvem polčasu dosegel 19 točk, ušla na +9. Zmaji so do odmora zmanjšali na 51:45.

V drugem polčasu Novomeščani niso bili več tako natančni pri metih od daleč. Njihova prednost je kopnela in Zoran Dragić je sredi tretje četrtine s polaganjem izenačil na 55:55. Cedevita Olimpija, ki je nastopila v precej okrnjeni igralski zasedbi, saj je DJ Stewart manjkal zaradi poškodbe stopala, Justin Cobbs ima težave s stegensko mišico, Luka Ščuka si je v polfinalu zlomil roko, že nekaj časa pa je poškodovan tudi Jaka Klobučar, je kmalu zatem prvič povedla z 62:61 in imela pred zadnjimi desetimi minutami tri točke naskoka (70:67).

Krka je zadnjo četrtino začela z dvema trojkama (73:70). Nikola Radičević je s sedmimi zaporednimi točkami povedel zmaje v novo vodstvo (75:77). Miha Škedelj je zadel za novo izenačenje (77:77), nato pa je Gregor Glas, ki je bil pred tem precej neopazen, zadel tri trojke in Olimpijo popeljal do prednosti 86:81.

Krka se ni predala do konca, v napeti končnici je imela priložnost za izenačenje, vendar je Marko Radovanović zgrešil met za tri točke, koš Mihe Škedlja ob zvoku sirene pa je bil dovolj zgolj za minimalni poraz.

Naziv najkoristnejšega igralca tekme je prejel Alen Omić, ki je dal 21 točk.

»Zmagovalca je odločila ena žoga, malenkosti, dnevna forma, predvsem pa tri trojke Gregorja Glasa v zadnji četrtini. Vseeno moram biti s predstavo svoje ekipe v teh dveh dneh zadovoljen. Prikazali smo borbeno igro in bili vse do konca v igri za naslov,« je po tekmi dejal trener Krke Gašper Okorn.

Miha Škedelj: »Čestitam Olimpiji za zmago. Pričakovali smo tako težko tekmo, ki je z nekaj sreče odšla v njihovo korist. Dali smo vse od sebe, a se ni izšlo. Sedaj moramo na tem delati in se pripraviti za zahtevne tekme v zaključku ABA lige.«

Pokal Spar, finale:

Krka : Cedevita Olimpija 86:87 (28:22, 23:23, 16:25, 19:17)

Krka: Planinić 3, Hamilton 3, Stergar 6 (4:4), Cerkvenik 19 (2:4), Cousins 2, Jurković 2, Špan 29 (1:2), Škedelj 8, Radovanović 8 (1:1), Macura 6.

Cedevita Olimpija: Radović 3 (1:1), Radičević 17 (2:2), Glas 9, Blažič 17 (6:8), Jones 5 (1:2), Omić 16 (2:3), Dragić 12 (1:2), Šaškov 8 (2:2).

Besedilo in fotografije: R. N.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn

Galerija