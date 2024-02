Akcija sofinanciranja veterinarskih posegov tudi v Sevnici

12.2.2024 | 10:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sevnica - Občina Sevnica že vrsto let sofinancira sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk. Poleg številnih zdravstvenih koristi za živali ta poseg preprečuje nezaželeno razmnoževanje, ki pogosto rezultira v zavrženih in zapuščenih živalih, so sporočili z občine.

Letošnja spomladanska občinska akcija sofinanranja veterinarskih posegov v sodelovanju z Veterinarsko postajo Sevnica poteka od danes do 23. februarja 2024.

Strošek lastnika za sterilizacijo mačke znaša 35 evrov, za kastracijo pa 25 evrov. Preostanek vrednosti storitev sofinancirata Občina in Veterinarska postaja. Za poseg je potrebno pri slednji rezervirati termin.

Občina Sevnica si s tem in drugimi ukrepi prizadeva za zmanjševanje števila zapuščenih živali, za kar letno namenja okoli 23 tisoč evrov. Poleg financiranja delovanja javne službe za zapuščene živali, ki jo v sevniški občini opravlja Veterinarska postaja Sevnica, se z vsakoletno akcijo subvencioniranja sterilizacij in kastracij postopoma zmanjšuje število zapuščenih živali. K temu aktivno prispevajo tudi prizadevanja Veterinarske postaje Sevnica, ki javnost z rednimi objavami na družbenih omrežjih redno obvešča o živalih, ki iščejo odgovorne lastnike in stalni dom. Vse živali so pred posvojitvijo veterinarsko oskrbljene, hkrati pa za posvojitev mačk Veterinarska postaja Sevnica ne postavlja posebnih pogojev. Postopek posvojitve je preprost, posvojitelj pa se s podpisom pogodbe zaveže k skrbi za posvojeno žival. Strošek posvojitve veterinarsko urejene mačke oziroma mačka znaša 30 evrov, so še zapisali na Občini Sevnica.

M. K.