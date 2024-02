FOTO: Množica vzklikala s Prforcenhausom

11.2.2024 | 20:45

Poklon predsedniku Prforcenhausa Primožu Sintiču Prvemu (levo), ki se mu bo jutri še pred polnočjo izrtekel enoletni mandat.

Godba Prforcenhausa

Malenške domine

Purgargarda (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviški Prforcenhaus je v okviru svoje šelmarije pripravil danes v Kostanjevici na Krki tradicionalno pustno povorko. Kakšnih petnajst skupin pustnih likov je tako prehodilo mesto in se potem predstavilo na trgu, kjer je bil slavnostni oder s prezidijem Prforcenhausa.

Tako se je predstavil sloviti Kostanjeviški krap, ki ga je po ulici vodil podmladek kostanjeviške ribiške družine. Tudi letos so množično prišli na prizorišče kostanjeviški sosedje z Malenc, in sicer so bili malenške domine, ki so s številnimi pikami sporočale, da se Malenčani že veliko let udeležujejo kostanjeviške pustne povorke. Praznično podobo Kostanjevici so poleg tega dali še novomeške mažoretke, Kostanjeviške Sirene, Odbojkarski klub Kostanjevica, Volk in trije prašički, Pikapolonice iz Dob, Podgorjanski kuharji z Dolšc, Orehovški živalski vrt, kostanjeviško-ljubljanski Hipiji, Antiveganska organizacija (ob njej je uradna napovedovalka omenila podboške zdrave pobe), Bober varuh z geslom Krka sanjava s smetmi in bobri obdana in Vodeniška pravljica. Poleg teh so na prizorišče priskakali in prihrumeli Ruse in Koranti iz Markovcev.

Kanonik Prforcenhausa je bral litanije, ki jih je množica, ali vsaj njen del, podpiralo z glasnim: »Res je tako.«

Guverner banke Prforcenhaus je s slavnostnega odra sporočil zbranim, da je v pustnih dneh tudi letos v Kostanjevici na Krki začasno v obtoku kostanjeviška valuta, in sicer kostanj. Evre je v teh dneh tu mogoče zamenjati za evre. En kostanj je eno pivo, to je njegova vrednost, ki je taka že vse od uvedbe, kar po besedah guvernerja dokazuje, da Kostanjevici na Krki inflacija ne more priti do živega.

Zbrane je nagovoril tudi kostanjeviški župan Robert Zagorc in pri tem povedal, da mu je Prforcenhas začasno vzel županska pooblastila za vodenje občine.

S slovesnega odra so sporočili, da bo jutri v kostanjeviški dvorani La Vie ob 18. uri baklada in ob 19. uri občni zbor Prforcenhausa.

Na prizorišču je igrala godba Prforcenhausa pod taktirko legendarnega kapelnika Matjaža Krhina Hinija, medtem ko je dirigent Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki Toni Homan igral trobento.

Celotno dogajanje je skozi mesto in potem na trgu spremljala velika množica obiskovalcev.

M. L.

