Regijski prvaki v ekoznanju prihajajo z Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica

11.2.2024 | 16:30

Foto: Ekošola

Ljubljana/Sevnica - Na Ekokvizu, vseslovenskem tekmovanju osnovnošolcev v ekoznanju, ki ga pripravlja program Ekošola v sodelovanju s Holdingom Slovenske elektrarne, je v novomeški regiji na šolskem tekmovanju slavila ekipa učencev Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. V ekoznanju se bodo pomerili še 25. aprila 2024, ko bo potekalo državno tekmovanje, ki se ga bodo udeležili zmagovalci osmih regij, dodatni drugouvrščeni ekipi iz osrednjeslovenske in mariborske regije ter dve ekipi, ki sta imeli najboljši čas izmed vseh sodelujočih ekip. Letos je na Ekokvizu v tričlanskih ekipah tekmovalo 2.476 učencev šestih, sedmih in osmih razredov iz 128 slovenskih osnovnih šol. V novomeški regiji je sodelovalo 85 tričlanskih ekip z 16 osnovnih šol.

Zmagovalno ekipo Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica z imenom »Sava 1« sestavljajo učenci Zarja, Aljaž in Eva. Na Ekokvizu, kjer so odgovarjali na vprašanja o vodi, ohranjanju biotske pestrosti, podnebnih spremembah in opazovanju Zemlje, so dosegli 34 od 40 možnih točk. Sledili so jim učenci z Osnovne šole Grm, ki so dosegli 32 točk, in Osnovne šole Šmarjeta, ki so dosegli 31 točk.

Letošnji Ekokviz je bil kar zahteven, saj je le ena ekipa pravilno odgovorila na vseh 40 zastavljenih vprašanj, so sporočili iz Ekošole. Ekokviz za osnovnošolce v sklopu programa Ekošola poteka že 23. leto. Na naslovu https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-sole-23-24/ so tako zbrani učno gradivo, vprašanja za vajo in vse pomembne informacije o poteku in izvedbi Ekokviza. Poleg 85 ekip iz novomeške regije se je na šolskem tekmovanju pomerilo še 87 ekip iz celjske regije, 245 ekip iz osrednjeslovenske, 216 ekip iz mariborske, 61 iz pomurske, 47 iz obalne, 32 iz severnoprimorske in 46 iz gorenjske regije.

Kdo bo največji EKOFRAJER, bo znano v finalnem delu letošnjega Ekokviza, ki bo 25. aprila 2024 na Osnovni šoli Šturje Ajdovščina, kjer se bo srečalo 12 ekip. Finalni Ekokviz bo potekal v dveh delih, in sicer bodo v prvem delu ekipe reševale kviz prek spletne strani, nato pa bo sledilo še preverjanje poznavanja okoljskih tematik na ustnem delu, kjer se bodo ekipe pomerile med seboj po sistemu hitri prsti (»kdo bo hitreje odgovoril«).

M. K.