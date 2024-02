FOTO: Župana Ivana Molana so umaknili

10.2.2024 | 12:30

Župan Ivan Molan je predal občinski ključ podžupanji Amaliji.

Kosci iz Loč

Obrški prutarji

Tudi tokrat so prišli koranti iz Hajdine. (Foto: M. L.)

Brežice - Dobovski fašjenk je včeraj začasno prevzel oblast na Občini Brežice. Tako je brežiški župan Ivan Molan predal fašjenku občinski ključ, ki ga je ob službeni in upravičeni odsotnosti fašjenkove županje Vesne prevzela fašjenkova podžupanja Amalija, za to priložnost obuta v lepe rdeče salonarje.

Podžupanja je obljubila svoje zavzemanje za ljudstvo in pri tem napovedala nekaj težko pričakovanih ukrepov. »Bizelancem smo se končno odločili izpolniti dolgoletno željo in nazaj bodo dobili njihov z njihovimi golimi rokami zgrajen Zadružni dom. Objekt bomo po pravi poti podržavili, torej ga odvzeli obema zadrugama, saj drugače žal ne bo šlo, in ga predali nazaj v trajno last in posest Bizelancem, ki si to resnično zaslužijo!« je rekla podžupanja.

V nadaljevanju je povedala: »Dubufčani bodo dobili nazaj banko in pošto! To, da morajo tolikokrat tedensko zaradi poslov na eni od naštetih inštitucij, ki jih v Dubuvi več ni, v njeno predmestje, to je v Brežice, je nezaslišano.«

Podžupanja je napovedala tudi obuditev gradu Pišece, v katerem vidi veliko priložnost za turizem. Pod fašjenkom bodo po podžupanjinih napovedih poskrbeli tudi za staro mestno jedro Brežic. Z zasebnimi lastniki nepremičnin na Cesti prvih borcev se bodo dogovorili, da bodo ozelenili mestno jedro, potem pa v njem odprli vse gostinske lokale, s tem da bodo za to oni plačali 90 odstotkov, desetino stroškov pa bo pokrila občina. »Z občino Samobor bomo podpisali meddržavni sporazum o parnih in neparnih sobotah – meščani Samobora in Brežic bodo ob parnih sobotah te morali preživljati v starem mestnem jedru Brežic, neparne pa v Samoboru,« je kot ukrep za oživitev brežiškega mestnega jedra napovedala podžupanja.

Prevzem oblasti je potekal v nekoliko vetrovnem, sicer pa povsem sproščenem ozračju. Ekipa, v kateri so domačini prepoznali glavnino brežiške občinske uprave, je predstavila farmo Molan, negovalno kremo na bazi krškopoljca, kuharski specialist mesoljé je obrazložil krepitev zdravja z mesoterapijo, zbranim pa so povedali tudi, kako deluje čitalnica, ki obiskovalcem nudi posebne izdaje, kot so borovničke in podobni materiali.

Prvi fašjenkov župan Pepče je županu Ivanu Molanu izročil darilo Obrških prutarjev, katerih član je Pepče.

Že pred to predstavitvijo so po glavni mestni ulici, zaprti za ostali promet, stekli, zacingljali in zaplesali Kosci iz Loč, Obrški prutarji in dobovske mažoretke.

Ob predaji občinskega ključa je zbrane nagovorila tudi predsednica Turističnega društva Dobova, katerega sekcija je Fašjenk Dobova, in predsednica Občinske turistične zveze Brežice Branka Stergar. Med drugim je omenila, da vladavina brežiškega župana Ivana Molana teče že devetnajsto leto.

Molan je tako poslušal, kaj vse so govorci povedali na njegov račun, Robi Petan je o njem kar pel, zbadljivo, a spoštljivo. Po tem, kar je tako slišal, jim župan ni ostal dolžan. »V Dobovi pravijo: 'Znor'te se ta teden, potem pa bod'te pametni'.« Ali je ta županova naloga zanje pretežka, ni rekel nihče ob navzočih. Sicer pa, kdo bi v tistem trenutku resno vzel namig, naj se znori, potem pa miruje. Po ulici so namreč prinoreli prijatelji dobovskega fašjenka in Brežic, ki že vrsto let v takem času pridejo v goste v Brežice. Koranti iz Hajdine so to.

Z dogajanja na ulici se je novinarka Olja ves čas javljala v živo v oddajo Radia Brežice, ki ga, potem, ko je pred leti umolknil v valu privatizacij, ni mogel obuditi nihče, oživil pa ga je včeraj fašjenk.

Ko se je direndaj pred občino polegel, se je razposajeno pustno gledališče preselilo v občinsko stavbo v županov kabinet, kjer je podžupanja sedla dobesedno na županov stol. Sedeč na županskem stolu je dobro razpoložena napovedala, da bo v soboto, 17. februarja, na fašjenkovem karnevalu v Dobovi zapela.

M. L.

