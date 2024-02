Zimsko spanje Glavnega trga

9.2.2024 | 18:50

Zima na Glavnem trgu – da ne bo le pozimi, ampak v vsakem vremenu, tudi kadar ni snega … (Foto: MiM)

Novo mesto - Zakaj Glavni trg, ki je bil nekoč središče trgovskega in družabnega življenja Novega mesta, danes kljub prenovi to ni več, se sprašujejo mnogi. Zlasti v zimskih mesecih trg sameva – razen decembra – in mnogi gostinci obupujejo.

Najmlajši lokal na Glavnem trgu, Vinarna Rotovž, je tako odprt le še ob petkih in sobotah med 19. in 23. uro. Vse preostale dni v tednu je zaprt. Tudi priljubljeni bar pod arkadami je že nekaj tednov zaprt.

Nekateri lokali odprti zgolj ob koncu tedna, nekateri kar zaprti, gostinci pa obupujejo – Dober obisk le v poletnih mesecih in ob decembrskem dogajanju – Gostinci želijo, da bi ljudje imeli vse dni v letu razloge za obisk centra

L. Markelj

