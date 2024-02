Kriza v SD in odmevi s terena: preveč je rinjenja h 'koritu'

7.2.2024 | 16:00

Fajon na današnji novinarski konferenci: »Nisem nekdo, ki, ko se barka potaplja, vzame rešilni jopič in skoči z nje.« (Foto: S. Radej)

Ljubljana/regija - Predsednica SD Tanja Fajon, ki je danes stopila pred novinarje, je v luči afere sodna stavba, ki pretresa stranko, ocenila, da je SD v najtežji situaciji, odkar je sama prevzela njeno vodenje. O nadaljnjih korakih bo v ponedeljek razpravljala konferenca SD. Na večernem sestanku s premierjem Robertom Golobom pa se bodo pogovorili, ali imajo zaupanje, da v koaliciji nadaljujejo naprej.

Tanja Fajon se v zadnjih dnevih tudi sama srečuje s pritiski s terena. Kaj o dogajanju menijo v strankinih odborih v naši regiji, v nadaljevanju.

Na SD in ministrico za pravosodje iz njihove kvote Dominiko Švarc Pipan v zadnjih tednih, kot je znano, letijo očitki o negospodarnem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Ministrica je sicer po odtegnitvi podpore matične stranke in pozivih k odstopu sprejela objektivno odgovornost in predsedniku vlade ponudila odstop. Ta je napovedal, da ga bo sprejel.

"Stranka je v zadnjem času pod hudim pritiskom, letijo obtožbe, kritike na račun mnogih ljudi, odpirajo se številna vprašanja, tu so pristojni organi, ki raziskujejo," je na današnji novinarski konferenci ocenila predsednica SD Fajon. Omenjen negospodarni nakup pa po njenih besedah terja vrsto odgovorov, ki si jih želi tudi sama. "Vsi tisti, ki so bili politično ali krivdno vpleteni v nakup, verjamem, da bodo tudi odgovarjali," je prepričana.

Kot predsednica SD pa ne bo pristajala, da kdorkoli blati članice in člane stranke, posebej vse tiste, ki danes trdo in odgovorno delajo. "Takšno blatenje ni na mestu, in če ima kdorkoli karkoli povedati o kom od naših članov, naj to sporoči, predvsem pa prijavi za to pristojnim organom," je pozvala.

Obenem je zatrdila, da razume legitimne pozive vodstvu stranke, naj prevzame odgovornost, a stranka ima za to pristojne organe, ki bodo o tem odločali. "Ne bodo nam drugi delali agende," je poudarila. O nadaljnjih korakih stranke bo med drugim članstvo razpravljalo na ponedeljkovi konferenci, najvišjem organu SD med dvema kongresoma.

Fajon je sicer zatrdila, da stranke ni prevzela za to, da jo bo vodila samo v dobrih časih, ampak tudi takrat, ko je najbolj težko. Ocenila je, da je za stranko sedaj najtežji trenutek, odkar je njene vajeti leta 2020 prevzela sama. "A nisem nekdo, ki, ko se barka potaplja, vzame rešilni jopič, skoči z nje. To bi bilo najlažje. Zdaj je največja odgovornost, da zaradi našega članstva najdemo tisto pravo pot naprej in ljudem tudi povrnemo zaupanje," je izpostavila.

Skupaj z ministrom za gospodarstvo Matjažem Hanom se bo sicer danes sestala s predsednikom vlade Golobom. "Pričakujem predvsem, da se bomo iskreno pogovorili, ali imamo zaupanje, da sodelujemo v vladni koaliciji naprej, ali smo zavezani k temu, da izpolnjujemo naše koalicijske prioritete in da je to zaupanje med nami moč okrepiti," je dejala Fajon

S terena stranke tudi ostri odzivi

V Brežicah lokalni odbor stranke SD dejansko ne deluje, čeprav še obstaja formalno. Oktobra lani so iz stranke izstopili predsednik odbora Matija Kolarič ter člani Jure Žlak, Primož Hribšek in Bogdan Palovšnik. Hribšek in Palovšnik, ki sta občinska svetnika v Brežicah, po izstopu iz stranke delujeta v občinskem svetu kot neodvisna svetnika, s tem je da Palovšnik ostal podžupan. Dolgoletna članica sedanje stranke SD je v Brežicah Milena Jesenko, ki smo jo prosili za komentar k dogajanju v stranki. Kot je rekla, si stranka ne prizadeva ohranjati in krepiti notranjo trdnost. »Člani nimamo nikakršnih informacij z vrha. Slišala sem, na bi sekretar prišel lani decembra v Brežice, da bi se seznanil, kaj se dogaja. Očitno pa niti takrat niti pozneje ni našel časa za obisk. V odboru ni nikakršnih stikov med člani, in tudi ni informacij.

Ob dogajanju v vrhu stranke pa sem razočarana in zgrožena; nevredno je stranke s tolikšno tradicijo in s takimi vrednotami, kakršne naj bi zagovarjala SD. Če je res, kar očitajo tajniku, je to početje grozljivo. Preveč je rinjenja h 'koritu' in preveč je iskanja lastnih osebnih koristi. To ni značilnost samo naše stranke, ampak je značilno kar za večino strank,« pravi Milena Jesenko.

S komentarji sicer v glavnem skopi

Da na sinočnji strankin sestanek v Ljubljani s predstavniki terena niso bili vabljeni, so nam povedali v belokranjskih občinskih odborih SD, kjer pozdravljajo odstop generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta, reševanje problemov prepuščajo strankini centrali, a vztrajajo, da je treba zadeve razčistiti do konca.

Enako so nam povedali v Kočevju, pričakujejo, da bodo organi stranke zavzeli jasna stališča.

Sicer so s komentarji po občinskih odborih v glavnem precej skopi, tudi v Novem mestu, Dolenjskih Toplicah in Mirni Peči denimo, vsi čakajo na ponedeljkovo konferenco stranke.

M. L.; M. K.; STA