Zašili serijske vlomilce

7.2.2024 | 10:50

Simbolna slika (Foto: M. Vavpotič)

Kočevje - Dva sta pristala v priporu, kazenska ovadba čaka tudi njuna pomagača.

Kočevski policisti so ta teden pridržali 25- in 26-letnika z območja Kočevja, ki sta tam od novembra s pomočjo še dveh sostorilcev vlomila v najmanj štiri objekte. Ukradla sta večjo količino gotovine, orožja, streliva, nakita in drugih vrednejših predmetov. Žrtve sta oškodovala za približno 27.000 evrov.

Oba osumljenca, sicer stara znanca policije, so privedli pred preiskovalnega sodnika, ki ju je poslal v pripor. Zoper druga dva sostorilca, ki sta pri izvrševanju kaznivih dejanj pomagala z informacijami in prevozi, pa bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili s PU Ljubljana.

M. K.