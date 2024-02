Na ogled so konji

6.2.2024 | 08:20

Družina Vašcer in Bine Šedivy (na desni) s sestro in mamo (Foto: D. V.)

Bine Šedivy in Doroteja Vaščer ob odprtju razstave (Foto: D. V.)

Brežice - Konji so tokrat na ogled na fotografski razstavi samouka iz Gornje Radgone Bineta Šedivyja, ki jo je naslovil »Bližina«. Sam pravi, da je od rojstva vedel, da želi svoj čas preživljati s konji in ob druženju z njimi se je rodila ljubezen do fotografije. Čeprav je skozi leta svoje področje razširil še na portretno fotografijo, konji ostajajo njegov najljubši motiv.

S konji pa se ukvarjajo tudi Vašcerjevi iz Loč pri Dobovi. S Šediviyem so se spoznali leta 2007, ko je v šolanje k njim pripeljal svojo žrebico Daisy in od takrat so nerazdružljivi. Bine je tudi njihov uradni fotograf in edina oseba, ki ji zaupajo skrb za njihovo kmetijo in vse živali, ko kdaj za nekaj dni oddidejo zdoma. Ob 20-letnici vzreje konj ameriški quarter se jim je porodila ideja o Binetovi razstavi, saj vsi njegovi konjski modeli na razstavi prihajajo iz Vašcerjevega hleva. Kot je povedal Marko Vašcer, razstavo posvečajo pokojni sestri, hčerki in vnukinji Pii, saj je bila fotografija tudi njena največja strast.

Razstava je na ogled v odpiralnem času Upravne enote Brežice do konca februarja.

J. K.

