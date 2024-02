Do jeseni kanalizacija, čistilna naprava, javna razsvetljava in obnovljena cesta na Vrhu pri Ljubnu

3.2.2024 | 15:40

Podpisnika Gregor Macedoni in Dejan Bibič

Podpisnika s predsednico KS Birčna vas

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto namerava zgraditi kanalizacijo na Vrhu pri Ljubnu. Pogodbo o tem sta včeraj podpisala župan Gregor Macedoni in direktor KOP Brežice Dejan Bibič. Projekt je vreden 471.000 evrov, z deli bodo začeli ta mesec.

V okviru projekta bodo kanalizacijo zagotovili 20 stanovanjskim objektom v Vrhu pri Ljubnu, ki so še brez nje. Poleg kanalizacije bodo uredili še čistilno napravo, obnovili cestišče in postavili javno razsvetljavo. Dela naj bi bila končana do jeseni, so sporočili iz občine.

S tem v Mestni občini Novo mesto nadaljujejo gradnjo komunalne infrastrukture tam, kjer je še ni. Trenutno gradbena dela potekajo na čistilni napravi v Karteljevem. V teku je urejanje projektne dokumentacije za kanalizacijo v Dolenjem Kamenju, lani pa so zaključili gradnjo nove komunalne infrastrukture v Lakovnicah.

M. K.

Foto: MO Novo mesto