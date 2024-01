Reševanje Andreja Štrumblja - Ko človek postane številka

30.1.2024 | 19:00

Andrej Štrumbelj je takole ležal štiri mesece. Na iztegu roke je bil vse njegov svet. (Foto: Preiskovalno.si)

Zdaj doma že leži v novi bolniški postelji (Foto: Preiskovalno.si)

Kočevje - Konec tedna je v javnost prišla zgodba Kočevca Andreja Štrumblja. Obiskali sta ga novinarki portala Preiskovalno.si in popisali njegovo životarjenje v podstrešnem stanovanju propadajoče hiše na obrobju mesta, kjer prebiva v nemogočih higienskih razmerah, tako rekoč sredi lastnih iztrebkov. Že štiri mesece je omejen na posteljo, saj vstati iz nje zaradi bolečih nog ni več mogel.

Na kočevski občini so takoj šli v akcijo in na pobudo župana Vladimirja Prebiliča v ponedeljek sklicali sestanek pristojnih služb, Zdravstvenega doma, CSO, DSO, vseh, ki so Andreja pustili na cedilu in so si ga podajali iz rok v roke, kot so pikro zapisali na portalu.

59-letnik je bil sicer vključen v različne oblike pomoči (obiskovali so ga uslužbenci koncesionarja za izvajanje storitve pomoči na domu), vseh pa ni želel sprejeti, pravijo na občini, kjer priznavajo, da je poglavitni vzrok, da je do nastalega položaja prišlo, neusklajenost med pristojnimi službami. Primeri, kot je ta, kažejo nujnost sistemskega pristopa različnih državnih in občinskih služb ter koncesionarjev, ki, ko je dejal župan, »delujejo kot birokratski aparat – s predpisi in številkami, pozabljajo pa v središče svojega dela postaviti ljudi.«

Kakor koli, sprejeli so urgenten načrt, kako pomagati moškemu. Med drugim so se dogovorili, da mu bo Zdravstveni dom Kočevje zagotovil zdravstveni pregled in redno nego oziroma patronažo, zavod Jutro pa mu bo dostavljal hrano in izvajal nego. Center za socialno delo je prevzel izvedbo čistilne akcije v stanovanju, ki so se je lotili še isti dan, sobo naj bi še na novo ometali in jo sploh spremenili v primerno za bivanje. Okna bodo končno zatesnili, bolniško posteljo pa so mu že pripeljali.

Med četo prostovoljcev so bili tudi vodovodarji in v stanovanju, ki naj bi ga s skupnimi močmi začasno uredili vsaj do te mere, da bo ustrezalo minimalnim standardom prebivanja, je med drugim po dolgem času spet topla voda. Del stroškov za nujno sanacijo bodo pokrili iz sredstev Ustanove Županov dobrodelni sklad, glede možnosti delnega kritja sanacije in opreme se bodo povezali še z območno enoto Rdečega križa. Štrumblja naj bi te dni seveda tudi temeljito zdravstveno pregledali, in ko bodo ugotovili, česa je sam zmožen in česa ni, ali je torej sposoben samostojnega življenja, naj bi se dokončno odločali o njegovi morebitni alternativni namestitvi.

Sicer pa, kot poroča Preiskovalno.si, nameravajo na kočevski občini vsak mesec organizirati krizni sestanek, da bi preprečili ponovitev še kakšne takšne pretresljive zgodbe.

M. K.