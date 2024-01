Za praznik koncert simfonikov in še in še ...

29.1.2024 | 18:30

Letošnjo izvedbo koncerta Novomeškega simfoničnega orkestra na predvečer kulturnega praznika sta predstavila ravnatelj Glasbene šole Marjana Kozine Matija Slak in župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Tudi letos bomo v Novem mestu kulturni praznik proslavili s koncertom simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine v športni dvorani Marof, ki bo na na predvečer samega praznika, 7. februarja, ob 19. uri.

Na koncertu, ki ga je novomeški simfonični orkester že izvedel pred dnevi v Šentjerneju, bodo novomeški simfoniki in mladinski pevski zbor Glasbene šole Marjana Kozine pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta in pevovodje Petre Slak izvajali klasično in slovensko glasbo ter koncert zaključili z zabavnimi skladbami. V program bodo vključili tudi Abbine popevke. V vlogah solistk bodo nastopile nekdanje in sedanje učenke Glasbene šole Marjana Kozine flavtistka Maja Špilar, sopranistki Eva Gorenc in Zoja Maksl ter mezzosopranistka Kristina Koračin.

V praznovanje kulturnega praznika se bodo vključili tudi občinski javni kulturni zavodi. V torek, 6. februarja, in v petek, 9. februarja, bo v Anton Podbevšek Teatru predstava Pena dni. Na dan praznika, 8. februarja, bo za številne aktivnosti poskrbel Dolenjski muzej Novo mesto, ki med 9. in 18. uro vabi na brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav v muzej in Jakčev dom, pripravljajo pa tudi delavnice in javna vodstva po razstavah Kam so se skrili škrati?, Življenje na tej in oni strani in Nismo stroji. V Jakčevem domu bo ob 18. uri koncert slovenskih ljudskih pesmi, v Drgančevju pa si bo možno ogledati zbirko IMV in razstavo 50 let novomeške katrce. Z odprtjem razstave Janus v Galeriji Kocka, kjer bodo predstavljena dela Lenarta Merlina, bodo praznik v sodelovanju s Šolskim centrom Novo mesto obeležili v Zavodu Novo mesto. V petek, 9. februarja, bo v Knjižnici Mirana Jarca pogovorni večer z akademskim slikarjem Cirilom Horjakom.

Brezplačne vstopnice za koncert dobite vsak delovni dan med 10. in 12. uro in uro pred kulturnimi dogodki na blagajni Kulturnega centra Janeza Trdine in na dan koncerta med 17. in 19. uro pred gostinskim lokalom Marof.

I. V.