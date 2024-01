FOTO: Avto v jarku

16.1.2024 | 07:00

Avto v jarku; Sajevce (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 6.54 je na cesti v naselju Sajevce, občina Kostanjevica na Krki, osebno vozilo zapeljalo v jarek. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in osebno vozilo postavili na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

S ceste tudi kombi

Ob 22.50 je pri naselju Dolenje Brezovo, občina Sevnica, kombinirano vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka in kombinirano vozilo izvlekli na cestišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE na izvodu TALJČI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 1. PADERŠIČEVA;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE, izvod 2. NNO DESNO;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS, izvod 9. PROTI SPOMENIKU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJENICE, izvod 4. PROTI ČATEŽU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico na območju TP Vitovc Stankovo, nizkonapetostno omrežje – Stankovo prostozračno predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

