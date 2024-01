Partizan predober

7.1.2024 | 09:00

Foto: Liga ABA

Beograd - Košarkarji Krke so v 15. krogu lige ABA gostovali pri aktualnemu prvaku lige in zabeležili poraz s 96:76 (30:14, 59:29, 80:52). S 15. točkami se je izkazal kapetan Jan Špan.

* Štark Arena, gledalcev 7337, sodniki Pukl (Slovenija), Mustapić (Hrvaška), Davidov (Makedonija).

* Partizan: Smith 10, Vukičević 16 (1:2), Koprivica 10, Punter 5, Jaramaz 4, Nunnally 7, Trifunović 5, Anđušić 6 (2:2), Dozier 7, Ponitka 5, Kaminsky 11 (1:2), Caboclo 10.

* Krka: Planinić 2, Hamilton 10 (1:1), Stergar 10 (2:2), Bačvić, Cerkvenik 10 (5:6), Jurković 5 (2:2), Špan 15, Škedelj 8 (1:4), Radovanović 6, Macura 10 (2:2).

* Prosti meti: Partizan 3:5, Krka 13:17.

* Met za tri točke: Partizan 13:29 (Vukičević 3, Smith in Caboclo po 2, Punter, Trifunović, Nunnally, Dozier, Ponitka, Kaminsky po 1) Krka 11:24 (Špan 5, Stergar 2, Škedelj, Jurković, Hamilton, Cerkvenik po 1).

* Osebne napake: Partizan 18, Krka 13.

* Pet osebnih: Koprivica (36.).

Krka je z bolečim porazom zaključila 2023, ko je pred domačimi gledalci po podaljšku izgubila praktično že dobljeno tekmo proti FMP in ostala na predzadnjem mestu v ligi Aba.

Tokrat jo je v srbski prestolnici čakal veliko uglednejši tekmec z velikimi evropskimi izkušnjami in iz vrha regionalne lige. Na prvi tekmi teh dveh tekmecev v sezoni je Partizan v Novem mestu oktobra zmagal s 96:56.

Glede na vse je lahko Gašper Okorn, trener Krke, že pred tekmo dejal, da se možnost presenečenja v Beogradu meri v promilih. In to ne glede na to, da so tokratni tekmeci Krke v četrtek izgubili veliki derbi s Crveno zvezdo, vodilno ekipo lige Aba. A se je Partizan povzpel na začasno drugo mesto lestvice, pred Cedevito Olimpijo, ki je včeraj v Ljubljani premagala prav Crveno zvezdo.

Košarkarji Partizana so že sredi uvodne četrtine na povratnem obračunu s Krko povedli s 15:7, 16 razlike pa je bilo pred začetkom druge. Tudi v tem delu tekme se razmerje moči ni spremenilo, domači so ga dobili z 29:15.

Šele polovica tretje četrtine je pripadla z minimalno prednostjo gostom (10:9), ki so na koncu ta del dobili s 23:21. Trener Partizana Željko Obradović je že dotlej dal priložnost za igro vsem svojim košarkarjem in vsi so se še pred zadnjimi 14 minutami vpisali med strelce.

Na koncu so se razigrali tudi Novomeščani in dobili zadnji del z 24:16. Vsi v ekipi Krke so bili med strelci, le Nino Bačvić, organizator igre iz Murske Sobote, je ostal brez točk, je pa sprožil le en met v četrt ure igre.

Jan Špan je bil najbolj učinkovit v vrstah Novomeščanov s 15 točkami. Na drugi strani je center Tristan Vukičević s točko več vodil peterico igralcev Partizana z dvomestnim številom točk.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke Partizanu za zmago. V prvem polčasu so začeli na polno, zelo agresivno, mi pa jim nismo mogli slediti. 30 točk razlike ob polčasu je posledica našega pravega kolapsa. Taka je razlika med evroligašem in nami. Ko je Partizan malo popustil, smo lahko tudi mi igrali in 20 točk razlike je več kot ugodno za nas. Partizan ima svoje skrbi, mi povsem druge. Nam ta tekma niti odnaša niti prinaša karkoli. Vemo, kaj moramo narediti, da bi obstali v ABA ligi.«

Željko Obradović, trener Partizana: »Odigrali smo zelo dober prvi polčas, potem pa smo razporedili minute. Vsi srečni in zadovoljni, vsi so zadeli.«

Krkaši so s tremi zmagami in 11 porazi 13. na lestvici, v prihodnjem krogu pa bodo v nedeljo, 14. 1., ob 17.00 gostili Budučnost iz Podgorice. Pred tem bodo v sredo, 10. 1., odigrali še tekmo Lige Nova KBM pri Termah Olimia v Podčetrtku.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn