Košarkarji Krke le na začetku držali korak s Partizanom

8.10.2023 | 19:20

Košarkarji Partizana so v razprodani dvorani Leona Štuklja upravičili vlogo favorita.

Miha Škedelj je dosegel 6 točk.

Navijači Partizana so ustvarili izjemno vzdušje.

Novo mesto - Dvorana Leona Štuklja je danes pokala po šivih, saj je bila razprodana. Košarkarji Krke so namreč gostili Partizan, aktualnega prvaka lige ABA, zato se je na tribunah zbralo okoli 2.200 gledalcev. Navijači beograjskega kluba so pripravili izjemno vzdušje, košarkarji Partizana pa so se jim oddolžili z zmago s 40 točkami razlike (96:56).

Novomeščani so prejšnji teden premagali FMP, danes pa po pričakovanjih doživeli poraz. V prvi četrtini so še držali korak s Partizanom, ki je vodil za pet točk (11:16). Nato pa so gostje z delnim izidom 10:0 ušli na 26:11 in prednost brez težav ohranjali do odmora (22:45). Novomeščani so tako v prvi četrtini kot tudi v drugi zmogli le 11 točk, njihove met iz igre je bil 27-odstoten.

Partizan tudi v drugem polčasu ni popuščal, v 24. minuti je vodil že za 30 točk. Tekma je bila odločena, zato je trener Željko Obradović na igrišče poslal tudi košarkarje, ki sicer dobijo nekaj manj priložnosti za igro.

Liga ABA, 2 krog:

Krka : Partizan 56:96 (11:16, 22:45, 42:68)

Krka: Hamilton 16, Cerkvenik 16 (3:4), Jurković 4 (0:1), Špan 8, Škedelj 6, Radovanović 2, Macura 4 (2:2).

Partizan: Vukčević 7 (5:5), LeDay 8, Avramović 15 (3:3), Koprivica 12 (2:3), Punter 6, Jaramaz 4 (2:2), Nunnally 9 (4:4), Trifunović 7 (2:2), Anđušić 9 (2:2), Dozier 11, Kaminsky 8 (3:4).

Krka bo prihodnjo soboto gostovala pri Budućnosti, naslednjo domačo tekmo pa bo igrala 21. oktobra proti Zadru.

Besedilo in fotografije: R. N.

