V šentjernejski dolini se še sliši koledniška pesem

7.1.2024 | 10:30

Mladi kralji iz Jutrove dežele so letos po četrt stoletja zapet zapeli z več kot sto let staro trikraljevsko zvezdo.

Stari in mladi kralji iz Jutrove dežele - takole se je namnožil rod mladih kraljev v tridesetih letih.

Šentjernej - Trikraljevsko koledovanje na predvečer sv. treh kraljev, ki je v katoliški Cerkvi tretji sveti večer, je marsikje le še spomin, a v naših krajih je marsikje še živo. Neprekinjeno se ohranja v šentjernejski dolini, kjer deluje kar nekaj trikraljevskih skupin in se ta tradicija prenaša iz roda v rod.

Ena od skupin so Kralji iz Jutrove dežele, v kateri delujejo kar tri podskupine, tri generacije: kralji, mladi kralji in najmlajši kraljički. Vse skupine na obhode vzamejo trikraljevsko zvezdo, najmlajši so oblečeni v kraljevsko opravo, ostali imajo lepe trikraljevske klobuke.

Letos so Mladi kralji iz Jutrove dežele po četrt stoletja zapet zapeli z več kot sto let staro trikraljevsko zvezdo.

Kot pravi eden od članov Kraljev iz Jutrove dežele, Stane Bregar, ki je zelo zaslužen, da trikraljevsko koledovanje v Šentjerneju ne zamre, se petje začne ob mraku in potrudijo se, da se koledniška pesem sliši skoraj v vsaki vasi, k vsem pa žal ne zmorejo priti.

Pri hiši zapojejo ter na vhodna vrata napišejo začetnice imen treh kraljev (Gašper, Miha, Boltežar) z letnico novega leta - letos je bilo to npr. 20+G+M+B+17. Ljudje običajno kolednikom kaj darujejo in ti darovi so namenjeni pomoči potrebnim, nekatere skupine del darov namenijo za obnovo trikraljevske zveze ali za opremo (klobuke). Za obisk kolednikov se ljudje zahvalijo, to pa pomeni že tudi prošnjo in vabilo za naslednje leto.

»Trikraljevska pesem nas povezuje, bogati naše vezi in daje priložnost drug drugega blagoslavljati,« pravi Stane Bregar, tudi predsednik Kulturno-etnološkega društva Gallus Bartholomaeus, ki je pred leti organiziralo srečanje koledniških skupin v Šentjerneju in s tem spodbudilo nastanek kar nekaj novih trikraljevskih skupin v tem koncu Dolenjske.

Koledniki, v sv. tri kralje preoblečeni koledniki, ki obiskujejo domove, prepevajo voščilne pesmi in nad hiše kličejo blagoslov. Gre za starosvetno opravilo oz. obhod, ko vse ljudi dobre volje še enkrat spomnijo in opomnijo na rojstvo Odrešenika, ki odrešuje minljivo človeško naravo in daje upanje na večnost. K hiši prinašajo blagoslov.

L. Markelj, foto: S. Bregar