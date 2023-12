Mirna predbožična nedelja

25.12.2023 | 08:00

Nedelja je tudi za dežurne službe minila razmeroma mirno, o nekaj posredovanjih pa center za obveščanje vendarle poroča.

Tako je ob 11.21 na avtocesti med uvozom Trebnje-zahod in predorom Leščevje v smeri Novega mesta, občina Trebnje, zagorelo v predelu motorja osebnega vozila. Gasilci PGD Trebnje so pogasili požar, ki ga je pred njihovim prihodom začel gasiti že lastnik vozila. Opravili so še pregled vozila s termo kamero in zagotovili varovanje do prihoda delavcev DARS-a.

Gorelo v kuhinji

Ob 13.06 je v Ulici Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem gorelo v kuhinji stanovanjskega objekta. Požar je pogasil lastnik sam, gasilci PGE Krško so preventivno pregledali prostore s termovizijsko kamero.

Gasilci, policisti in reševalci do onemoglega

Ob 15.27 so v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

