1. SNTL: Tokrat zmagi za obe novomeški ekipi

10.12.2023 | 09:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; ŠD SU)

Po odmoru zaradi SP za mladince in kadete, ki se je končal prejšnjo nedeljo v Novi Gorici, se je s tekmami sedmega kroga nadaljevalo državno prvenstvo v 1. SNTL za moške. Do nove zmage, tokrat s 4:1 je v gosteh proti Kemi Murexin prišla Savinja I, ki je, tako kot ŠD SU, ki je s 4:2 v gosteh premagal Fužina Inter Diskont, še vedno brez poraza. Mura Sobota I je bila doma s 4:0 boljša od Kajuh-Slovana, novomeška Krka pa prav tako s 4:0 v gosteh od Tempa. V nedeljo, točno opoldne, bo še tekma med Mengšem in Mariborom, v ponedeljek, ob 18. uri, pa še zaostala tekma med vodilnima ekipama ŠD SU in Savinja I.

Mladi Savinjčani, vsi še mladinci, ki so nastopili tudi na SP v Novi Gorici, nadaljujejo svoj zmagoviti pohod v 1. SNTL za moške. Z dvema zmagama posamičnima zmagama se je izkazal Brin Vovk Petrovski, ki je bil z Miho Podobnikom uspešen še v dvojicah. Vovk Petrovski je s 3:0 premagal Luko Norčiča, s 3:1 pa Tomaža Pelcarja, v dvojicah pa je s Podobnikom prav tako slavil s 3:1. Brez izgubljenega niza je do zmage prišel Podobnik, ki je bil boljši od Norčiča, do edine domače zmage pa je prišel Pelcar, ki je bil boljši od Domna Hohnjeca.

Do šeste prvenstvene zmage je prišel tudi novomeški ŠD SU, spet pa je bil v glavni vlogi njegov trener in igralec, Uroš Slatinšek, ki je v posamičnih dvobojih premagal Bojana Paviča in Darka Jamška, oba s 3:0, v dvojicah pa sta z Jožkom Omerzelom s 3:2, v zadnjem nizu s 14:12, premagala še Jamška in Žigo Kristijana Žigona. Pet nizov je za zmago proti Žigonu potreboval tudi Jure Slatinšek, v domači ekipi sta s 3:0 slavila Jamšek in Pavič.

Do edine domače zmage je prišla Mura Sobota I, ki proti Kajuh Slovanu ni izgubila niti niza. Bojan Ropoša in Mitja Horvat sta bila boljša od Bora Brodnjaka in Andraža Novaka, Horvat je nato premagal Brodnjaka, Ropoša Filipa Mušiča in Gregor Zafoštnik Novaka.

Brez izgubljenega dvoboja se iz Velenja v Novo mesto vrača tudi Krka, ki pa se je morala za zmago s 4:0 bolj potruditi. Matej Mamut je s 3:2 premagal Tadeja Voduška, Aljaž Šmaljcelj s 3:1 Miho Kljajiča, Neven Karković pa s 3:1 Patrika Videca. V dvojicah sta bila Šmaljcelj in Karković s 3:1 boljša od Voduška in Kljajiča.

Izidi 8. kroga 1. SNTL za moške: Kema Murexin – Savinja I 1:4, Inter Diskont – ŠD SU 2:4, Mura Sobota I – Kajuh-Slovan 4:0, Tempo – Krka 0:4, Mengeš – Maribor, nedelja, 10. december.

Vrstni red: Savinja I 14 (tekma manj), 2. ŠD SU 14 (tekma manj), 3. Mura Sobota I 12, 4. Maribor 10 (tekma manj), 5. Kema Murexin 8, 6. Fužinar Inter Diskont 6, 7. Krka 6, 8. Mengeš Tempo 2, Kajuh-Slovan 0.

M. Š.