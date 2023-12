FOTO: Z avtom v potok; potres pri Brežicah

9.12.2023 | 18:30

Današnja nesreča pri Lončarjevem Dolu (Foto: PGD Sevnica)

Ob 8.56 se je v bližini naselja Lončarjev Dol, občina Sevnica osebno vozilo prevrnilo v potok. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, z vpojnimi črevesi preprečili nadaljni iztek nevarnih snovi v potok, izvlekli vozilo na cestišče in ga postavili na kolesa, očistili cesto in nudili pomoč policiji.

V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Zagorel pralni stroj

Ob 16.43 je v Naselju heroja Maroka v Sevnici zagorel pralni stroj v stanovanju večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili, prezračili prostore, pregledali objekt s termo kamero in iznesli stroj iz objekta.

Pomoč onemoglemu

Ob 9.06 so na Jakčevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so onemoglo osebo oskrbeli na kraju.

Šibek potresni sunek v bližini Brežic

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 17.38 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 0,7. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 80 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Brežic.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Brežic in Krškega, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

M. K.