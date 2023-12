Odvzem krav na kmetiji Možgan: Takšen ne sme imeti krav

9.12.2023 | 15:30

Veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic: »V takih pogojih je skoraj nemogoče ohraniti zdravje parkljev, vimen, kože in tudi sploh zdravje živali.« (Foto: Arhiv DL, M. L.)

Novo mesto - Govedo, ki ga je Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 14. novembra odvzela Rudiju Možganu iz Veniš pri Leskovcu pri Krškem, so premestili na štiri lokacije po državi; nobene izmed teh živali niso usmrtili ali oddali v zakol. Odvzem goveda, gre za 24 živali, je odredila veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic: »Ta kmet je kot rejec ravnal neodgovorno, malomarno, brezčutno; očitno ima premalo znanja o reji. Taka oseba ne more imeti živali, ker očitno ne dojame, kaj dela narobe. Ta kmet bi lahko sam videl napake in se trudil, da jih odpravi. Ko pa je prepričan, da dela prav in da so razmere, v kakršnih je bila živina, povsem ustrezne, normalne – mu ne moremo dovoliti, da bi še kdaj imel krave.«

M. Luzar

Komentarji (3) 4h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Jožko Gospa Štiglic, birokracijo odvzema in ostale priprave, bi blo treba uredit že pred in v času odvzema. Ta vam pa kot inšpektorici, ne gre od rok :-) Prav smešno po birokratski strani, kaj se vam je, kot strokovni osebi dogajalo. Tega si ne bi smela dovolit ... 4h nazaj –2 (1) (3) (1)(3) Oceni Smrkoljmatjaz@gmsil.com Vsak pameten človek ki je videl posnetke krav v vodi-gnojnici mora razumeti da niso to pogoji v kakršnih n aj bi živela živina.. Vse pohvale inšpektorici upam da Matoz nima doma kakšnih živali ki zagovarja tak primer. 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Lojzekov stric Katastrofa kakšne inšpekcijske službe so to