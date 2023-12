Srebrni znaki Društva medicinskih sester Heleni Žulič, Danici Mravinec, Barbari Luštek in Renati Grill

9.12.2023 | 16:30

Predsednica društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto Jožica Rešetič (druga z leve) in ob njej prejemnice srebrnega znaka (Fotografije: Simon Krnc)

Jožica Rešetič s Heleno Žulič ...

... Renato Grill ...

... Danico Mravinec ...

... in Barbaro Luštek.

Društvo medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev Novo mesto je podelilo srebrne znake in priznanja za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege.

Novomeško regijsko društvo, ki letos praznuje 60-letnico organiziranega delovanja, povezuje čez 1.200 članov in članic z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Gre za četrto največje društvo v okviru Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

Zdravstvena nega na Dolenjskem sega v petdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je bila iz ljubljanske Šole za zaščitne sestre v novomeško bolnišnico premeščena medicinska sestra Marija Tomšič, priznana strokovnjakinja, voditeljica in učiteljica zdravstvene nege. Kot glavna medicinska sestra kirurškega oddelka je vzgojila nekaj generacij sodelavk, najprej bolničark in nato medicinskih sester. S svojim bogatim znanjem, izkušnjami, ugledom in smislom za sodelovanje je utirala pot razvoju stroke in leta 1952 ob ustanovitvi samostojnega Društva medicinskih sester Slovenije z glavnim odborom v Ljubljani in pododborom v Novem mestu postavila temelje društvenemu delovanju tudi v dolenjsko-belokranjskem prostoru. 26. junija 1963 pa je bilo v Novem mestu ustanovljeno samostojno Društvo medicinskih sester, prostovoljna stanovska organizacija.

Članicam in članom društva, ki s svojim delom v društvu, zdravstvenih, izobraževalnih ter socialno - varstvenih ustanovah na območju Dolenjske, Bele Krajine in Posavja prispevajo k večji prepoznavnosti in kakovosti dela v zdravstveni negi, vsako leto podelijo srebrni znak kot najvišje društveno priznanje za prispevek pri razvoju zdravstvene nege. Letos so ga prejele Helena Žulič iz Zdravstvenega doma Krško, Danica Mravinec in Barbara Luštek iz Splošne bolnišnice Novo mesto ter Renata Grill iz VDC Novo mesto.

M. K.

Galerija