Deseti Vencember v Loki

8.12.2023 | 11:00

Loka pri Zidanem Mostu - Ločani so vstopili v veseli december na zdaj že znani sprehajalni poti ob Savi v Loki pri Zidanem Mostu, kjer so odprli 10. razstavo adventnih venčkov. Ta je letos posvečena spominu na Milana Culetta, dolgoletnega predsednika Turističnega društva Loka pri Zidanem Mostu, idejnega očeta, pobudnika Vencembra, v želji, da se sporočilo Vencembra – to je povezovanje, sodelovanje in druženje v lokalni skupnosti, z bližnjimi – tudi tokrat uresniči.

V kulturnem programu so nastopili člani Okteta Jurij Dalmatin. Zbrane je nagovoril župan Občine Sevnica Srecko Ocvirk. Program je povezovala Annemarie Culetto, za pogostitev ob druženju so poskrbeli člani TD Loka in Aktiva žena Loka.

Ločani vabijo tudi na preostale dogodke, ki so jih v sodelovanju s krajevno skupnostjo, Kulturnim društvom Primoža Trubarja Loka, POŠ Loka in Trubarjevim hramom Loka pripravili za december.

M. K.

Foto: Smilja Radi

