Indijec z 2,9 promila alkohola v krvi razgrajal v Biču pri Trebnjem

8.12.2023 | 09:30

Policisti PP Trebnje so v minuli noči posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru v poslovnih prostorih na Biču. 45-letni državljan Indije, ki je imel v organizmu 2,9 grama alkohola na kilogram krvi, je z nedostojnim vedenjem in vpitjem motil javni red in mir. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izrekli globo.

Včeraj nekaj po 15. uri so novomeške policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Sevnem, kjer je pijan moški motil javni red in mir in goste pozival k pretepu. 75-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, na terasi je razbijal pohištvo in nadlegoval goste. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje, dobil bo plačilni nalog.

Na prehodu za pešce trčila v peško in odpeljala

Včeraj okoli 14.30 ure se je zgodila prometna nesreča na Trgu Matije Gubca v Krškem. Po prvih ugotovitvah policistov je voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce z vozilom oplazila mladoletno peško in nadaljevala vožnjo. Lažje poškodovano peško so oskrbeli v bolnišnici. Policisti okoliščine še preverjajo in iščejo povzročiteljico nesreče.

Dva za volanom pod vplivom alkohola

Nekaj po 16. uri so bili brežiški policisti obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila na območju Rigonc. Takoj so se odzvali, kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 67-letnega državljana Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Na območju Trnja so policisti nekaj pred 18. uro ustavili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. 63-letni državljan Hrvaške, ki je pred ustavitvijo povzročil nesrečo in oplazil drug avtomobil, je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Tujca bodo po zaključenem pridržanju privedli v postopek na sodišče.

Ukradli akumulatorja z delovnih strojev

Na dvorišču stanovanjske hiše v Mrtvicah na območju Krškega je nekdo z dveh delovnih strojev ukradel akumulatorja.

Gruzijcu zasegli avtomobil

Nekaj po 9. uri so policisti na avtocestnem postajališču Zaloke kontrolirali voznika osebnega avtomobila Renault megane madžarskih registrskih oznak. Ugotovili so, da ima 36-letni državljan Gruzije ponarejeno vozniško dovoljenje. Avtomobil so mu zasegli in tujca privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Prijeli tihotapca in migrante

Okoli 14. ure so policisti na območju Obrežja ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus italijanskih registrskih oznak. 42-letni državljan Italije je prevažal šest državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Italije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Prilipe, Loče, Sela pri Dobovi) prijeli 32 državljanov Afganistana, 30 Maroka, 14 državljanov Sirije in Turčije, devet državljanov Irana, sedem Pakistana, tri Rusije, dva državljana Nepala in državljana Alžirije. Na območju PP Metlika (Drašiči) so prijeli 13 državljanov Sirije in državljana Turčije ter na območju PP Črnomelj (Žuniči) dva državljana Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 184 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. Pridržali so dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu in Trebnjem pridržali kršitelja, ki nista upoštevala ukazov policistov in sta nadaljevala s kršitvami. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, roparske tatvine, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ponarejanja dokumentov, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

