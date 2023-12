FOTO: V Škocjanu sv. Miklavža malo zadržalo slabo vreme

7.12.2023 | 17:15

Ob stojnici Vrtca Radovednež se je mudil voditelj Darko Povše.

Škocjanski župan Jože Kapler v družbi Toneta Hrovata

Mlakarjevi z Jarčjega Vrha niso manjkali s svojo stojnico in izvrstno domačo moko.

Škocjan - V Škocjanu ohranjajo tradicijo in tako so v KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan tudi letos povabili na Miklavžev sejem ter obisk sv. Miklavža.

Zaradi slabe vremenske napovedi so dogodek s torka, torej na predvečer godovanja sv. Miklavža, prestavili na danes popoldne in vreme je bilo tokrat celo sončno, sicer pa so proti mrazu vabili vinogradniki v svoj vinski hramček, kjer so ponujali vroč čaj, kuhano vino, itd.

Na trgu pred občinsko stavbo sredi Škocjana je bilo živahno vse od 13. ure in tako bo še do 19. ure. Poteka pestro sejemsko dogajanje z bogatim spremljajočim programom. Nastopili so najmlajši, harmonikarji, ljudski pevci, najbolj zaželjena točka pa bo seveda obisk sv. Miklavža ob 17.30, ki bo obdaril vse pridne otroke. Letos jih bo okrog tristo.

Zbrane je nagovoril tudi prvi mož občine Jože Kapler, vesel, da sejem vsako leto privabi tako domačine kot obiskovalce od drugod. Prispeva k pestremu prazničnemu vzdušju v teh decembrskih dneh.

Seveda na stojnicah ni manjkalo ponudbe uporabnih daril, izdelkov domače in rokodelske obrti, itd., primerne za obdarovanje. Vsak je lahko našel kaj zase, od slastnih slanih in sladkih dobrot, do nakita, toplih rokavic in kap, predpasnikov, čestitk ...

K prijetnemu vzdušju pa je gotovo pripomogel tudi voditelj Darko Povše, ki zna vedno poskrbeti za smeh.

Besedilo in foto: L. Markelj

