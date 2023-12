FOTO: Na avtocesti tovornjak prebil varnostno ograjo

6.12.2023 | 18:30

Jutranja nesreča na AC (Foto: PGE Krško)

Ostale fotografije: promet.si)

Dolenjsko avtocesto je danes zjutraj ohromila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo tovorno vozilo.

Ob 6.13 se je pri naselju Dule na avtocesti med priključkoma Smednik in Dobruška vas, občina Škocjan, tovorno vozilo zaletelo v odbojno ograjo, jo prebilo in obstalo na nasprotnem vozišču. Gasilci GRC Novo mesto in PGE Krško so zavarovali kraj, odklopili akumulator, odstranili varovalni ograji, iz poškodovane posode za gorivo prečrpali okrog 70 litrov goriva, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter očistili cestišče. Na kraju so bili prisotni dežurni delavci Dars-a. Poškodovanih ni bilo.

Nevarnost s strehe

Ob 10.45 so v Kolodvorski ulici v Ribnici gasilci PGD Ribnica s tehničnim posegom odstranili z roba strehe objekta strešnik, ki je ogrožal mimoidoče.

M. K.