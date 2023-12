Telemachov Job Lab: izobrazba za digitalno dobo

6.12.2023 | 11:00

Svet virtualne resničnosti so dijaki spoznali s pomočjo Tehnološkega parka Ljubljana.

Dijaki so na delavnicah Job Lab utrjevali mehke veščine.

Telemachov zaposlitveni laboratorij Job Lab mlade pripravlja na iskanje prve zaposlitve.

United Cloud je mladim predstavil delo v tehnološkem podjetju.

Živimo v dobi nenehnih inovacij in hitrega razvoja na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Digitalna preobrazba narekuje smernice našega življenja in poslovanja, pri čemer je ključno, da smo vedno v koraku z novimi trendi. S hitrim razvojem se spreminja tudi potreba po kadru s specifičnimi kompetencami, ki pa so za uspeh v tej dinamični industriji ključne.

Telemach Slovenija prepoznava pomembnost sledenja trendom in razvoju na področju telekomunikacij, obenem pa že opaža pomanjkanje kadra s ključnimi kompetencami, ki so v industriji iskane in zaželene. Kot vodilni ponudnik fiksnega širokopasovnega interneta in najhitreje rastoči mobilni operater v Sloveniji si zato prizadeva za razvoj zaposlitvenih veščin med mladimi.

Priložnost za samozavesten vstop na trg dela v digitalni dobi

Telemach Slovenija je v želji po opolnomočenju mladih nadaljeval projekt Job Lab. V letošnji izvedbi se je operater povezal z regionalnim razvojnim centrom United Cloud in Tehnološkim parkom Ljubljana ter skupaj s partnerjema nadaljuje izvedbo projekta, ki mlade pripravlja na prvi stik z delodajalci.

Ker je so dijaki lani dobro sprejeli, delavnice v letošnji ediciji izvajajo za dijake Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, natančneje za tehnike elektronskih komunikacij, ter za dijake Šolskega centra Novo mesto, natančneje za Srednjo elektro-računalniško šolo in tehniško gimnazijo.

Delodajalci iščejo trde in mehke veščine

Nova generacija dijakov na delavnicah Job Lab s pomočjo Telemachovih strokovnjakov spoznava pomen mehkih veščin, ki jih prisotni v času delavnic tudi nadgrajujejo. Prek razvojnega centra United Cloud pa mladi spoznavajo dinamiko dela v tehnološkem podjetju. Za grajenje trdih veščin na delavnicah skrbi Tehnološki park Ljubljana, ki dijake popelje v svet virtualne resničnosti in umetne inteligence, saj se področji kažeta kot ključni za prihodnost tehnologije.

S projektom želi Telemach dijakom predstaviti nove dimenzije tehnologij sedanjosti in prihodnosti ter jih pripraviti na samozavesten vstop na trg dela. Sodelovanje na delavnicah tako za dijake predstavlja edinstveno priložnost za oblikovanje uspešne kariere v digitalni dobi.

