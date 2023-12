Mladinski center Sevnica - obnovili prostor in program

6.12.2023 | 10:30

Foto: KŠTM

Sevnica - Z decembrom so odprli vrata Mladinskega centra Sevnica v novi preobleki, prenovili so prostor in tudi program, sporočajo s KŠTM.

Na otvoritvi je bil glasbeni gost Jaz sem Dani, bolj znan kot Slovensko Budalol, mlade je pozdravil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk ter Maja Hostnik, direktorica Mreže Mama. Mreža Mama je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji. Nataša Rupnik, svetovalka na mladinski dejavnosti KŠTM Sevnica, pa je mladim in ostalim obiskovalcem predstavila prenovljen program. Po uradnem delu pa je sledil še koncert skupine Vraževerje. Pred MC je Kisli pek pekel šmorn za vse obiskovalce.

Novi prostor in program v MC bosta namenjena predvsem mladim, starejšim od 14 let. V ta namen so tudi nekoliko preoblikovali program in bo več pozornosti namenjene vsebini za mlade.

Ob koncih tedna bo poudarek na zabavnem program, kot so koncerti, tematski žuri, stand upi, filmski večeri, poker in tarok večeri, karaoke, izmenjevalnice in neformalno izobraževanje, pa tudi potopisna predavanja, predavanja in delavnice, ki so zanimive mladim, na primer delavnica podcasta, grafiti in DJ-delavnica, kreativne delavnice, delavnice izdelave nakita in tudi klekljanja. Prav tako se bo vsak mesec predstavil mladi umetnik v MC-galeriji, in sicer predvidoma vsako prvo soboto v mesecu.

Med tednom se bo izvajal redni program, s poudarkom na vadbi, športu, skrbi za duševno zdravje ter delavnicah za kreativnost in sprostitev. Ob sredah bo potekal Trening s Timom, prav tako ob sredah poteka vadba Za zdravo in prožno telo z Natašo, vsak drug četrtek bo na vrsti meditacija z Betko ali kreativna delavnica za mlade s Tino, konci tedna pa so namenjeni zabavi in druženju.

Najmlajšim oziroma osnovnošolcem so namenili en dan v tednu, in sicer torek, ko bo MC odprt od 15. do 18. ure, takrat se bodo izvajale delavnice za otroke, kot so LEGO robotika, kreativna delavnica in pogovorne skupine, na vse aktivnosti pa se bo treba prijaviti.

Prav tako so pri prenovi malce spremenili prostor, zdaj je v MC postavljen oder za koncerte, v njem so posebna soba z biljardno mizo, prostor za namizni nogomet in tenis, pa tudi pikado in velik izbor družabnih iger, Xbox in naša kuhinja, v kateri si lahko sami pripravijo pijačo – vse to bo mladim na voljo ves teden oziroma od srede do sobote, ko bo MC odprt. Torej se lahko mladi pridejo v MC le družiti in preživljati prosti čas, tudi ko ni programa oziroma če se ne želijo udeležiti organiziranih aktivnosti, pravijo na KŠTM.

Vse aktivnosti bodo za mlade oziroma stare med 14 in 29 let brezplačne.

Delovni čas MC je prav tako malce spremenjen, ob nedeljah in ponedeljkih bo MC zaprt, torek bo namenjen vsebini za osnovnošolce (oziroma otroke, stare do 14 let), ob sredah in četrtkih bo MC odprt od 15. do 18. ure, v petek od 18. do 22. ure, v soboto pa od 16. do 22. ure.

M. K.

