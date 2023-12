Dostop do pomoči v duševni stiski - ZD Sevnica primer odlične prakse

5.12.2023 | 18:20

Radivoje Pribaković Brinovec v debati med premorom

Sevnica - Vodja nacionalnega programa duševnega zdravja Radivoje Pribaković Brinovec je na strokovnem regijskem srečanju v Sevnici, ki so ga tokrat posvetili družinskemu duševnemu zdravju, dejal, da je organizator tega srečanja Zdravstveni dom Sevnica s svojim Centrom za duševno zdravje odraslih (CDZO) Posavje, katerega strokovni vodja je psihiatrinja prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, ter s Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM), ki tudi deluje v Posavju, primer odlične prakse. Lažji dostop do pomoči v duševni stiski naj bi po Sloveniji dosegli do leta 2028, ko pričakujejo, da bodo vzpostavljeni vsi centri s čim bolj zapolnjenimi timi. Zdaj je v državi od načrtovanih 28 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov vzpostavljenih že 21, od načrtovanih 25 centrov za duševno zdravje odraslih pa 16.

Na zelo dobro obiskanem strokovnem srečanju v sevniški kulturni dvorani je zbrane pozdravil tudi sevniški župan Srečko Ocvirk.

Uvodno zanimivo predavanje o družinskem duševnem zdravju iz terapevtske in ekspertne (forenzične) perspektive je pripravila psihiatrinja prof. dr. Maja Rus Makovec, prof. Dernovšek pa je spregovorila o soočanju družine na težave v duševnem zdravju.

Koordinatorica CDZO Posavje Jacinta Doberšek je spregovorila o uspešnem delu centra in desetih letih skupnostne psihiatrične oskrbe.

Vodja CDZOM Jerneja Košič je predstavila delovanje centra v odnosu med družino in otrokom. O multidisciplinarnem in medinstitucionalnem sodelovanju pri obravnavi otroka in družine pa je na koncu srečanja spregovorila dr. Mateja Hudoklin.

P. P.

