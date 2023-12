FOTO: Trčil v cisterno; na prehodu za pešce zbil peško

5.12.2023 | 11:15

Po včerajšnjem trčenju v cisterno (Foto: arhiv; PGE Krško)

Včeraj okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri Smedniku (o trčenju avta v cisterno s plinom smo s fotografijami že poročali). Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 21-letni voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del priklopnega dela tovornega vozila, ki ga je v isti smeri vozil 51-letni voznik iz Srbije. Oba udeleženca sta bila lažje poškodovana, oskrbeli so ju na kraju nesreče. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Padec kolesarja

Policisti PP Trebnje so bili nekaj po 7. uri obveščeni o padcu kolesarja v Šentrupertu. 86-letni moški je kolesaril po pločniku, kjer je izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preverjajo.

Na prehodu za pešce zbil peško

Nekaj po 17. uri se je prometna nesreča zgodila v Sevnici. 58-letni voznik osebnega avtomobila je na regionalni cesti ob zavijanju levo na prehodu za pešce trčil v 58-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Sredi dneva vozila pod vplivom alkohola in brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so okoli 14.30 med kontrolo prometa na območju Sevnega zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila Peugeot 307. Med postopkom so ugotovili, da 41-letnica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,39 miligrama alkohola. Avtomobil so ji zasegli, o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja seznanili sodišče in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Poskus vloma

V Malih Vodenicah je popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V hišo mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za 500 evrov škode.

Pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli osem tujcev

Policisti so včeraj prijeli osem tujcev, ki so ločeno v avtomobilih nezakonito prevažali skupno 37 migrantov. Vsem so odvzeli prostost, jim zasegli vozila in jih bodo s kazenskimi ovadbami privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z migranti pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Nekaj pred 9. uro so policisti na Obrežju ustavili 26-letnega Francoza in 28-letnega Romuna, ki sta v avtomobilu prevažala dva Maročana. Dopoldne so v Bukošku v občini Brežice ustavili 36-letnega Litvanca, ki je v avtomobilu prevažal štiri Turke.

Popoldne so policisti v naselju Trebež v občini Brežice ustavili avtomobil, v katerem je Moldavec prevažal šest Šircev, zvečer pa na Obrežju še avtomobil, v katerem je 23-letni Albanec vozil dva Palestinca in tri Sirce.

Na območju Brežic so policisti zvečer prijeli 22-in 30-letnega Moldavca, ki sta sodelovala pri prevozu devetih Turkov.

Organizatorji nezakonitih prehodov meje so zaposlovali tudi metliške policiste. Ti so zvečer ustavili kombi, v katerem je 24-letni Latvijec prevažal 11 Turkov

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Veliki Obrež, Loče, Čatež ob Savi, Trnje, Brežice, Jereslavec) prijeli 53 državljanov Maroka, sedem Rusije, šest državljanov Palestine in Afganistana, dva državljana Indije, Turčije in Mongolije in državljana Sirije. Na območju PP Krško (Planina v Podbočju) so prijeli 24 državljanov Sirije, na območju PP Sevnica (Sevnica) šest državljanov Afganistana in na območju PP Metlika (Drašiči, Krasinec) šest državljanov Sirije in državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraposredovali v 80 . nujnih primerih in na številko 113 prejeli 259 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 13 nesreč z gmotno škodo. V Novem mestu so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru in v Krškem izrekli ukrep prepovedi približevanja osumljencu nasilja v družini. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.