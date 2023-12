FOTO: Na dolenjski avtocesti trčila avto in cisterna z butan plinom

4.12.2023 | 18:40

Posledice današnje nesreče na dolenjski avtocesti (Fotografije: PGE Krško)

Ob 12.58 sta na avtocesti Smednik–Dobruška vas trčila osebno vozilo in cisterna z butan plinom. Osebno vozilo je ob naletu zagorelo, voznik je začetni požar pogasil sam. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, nevtralizirali razlite motorne tekočine, preprečili nadaljnje iztekanje, nudili pomoč vlečni službi pri nalaganju vozila in opravili meritve zaradi puščanja propan butana na cisterni. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Plaz

Ob 12.09 so v naselju Bojsno, občina Brežice, gasilci PGD Globoko s folijo zavarovali območje spodnjega dela zemeljskega plazu.

Dimniški požar

Ob 12.06 so v Srednjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mokronog so nadzorovali izgorevanje saj, iz okolice dimnika odmaknili predmete, ga očistili in s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico.

Oljni madež na vodi

Ob 14.17 je bil v ulici Ob Krki v Straži, na manjšem bajerju ob reki Krki, opažen oljni madež. Gasilci GRC Novo mesto so s pivniki pobrali večjo količino olja in omejili iztekanje v Krko. Na kraju so bili policisti, obveščen je bil pristojni inšpektor in dežurni podjetja VGP Drava, ki bo jutri saniralo onesnaženje.

Vstopili s pomočjo gasilcev

Ob 9.38 so posredovali gasilci PGE Krško na Cesti krških žrtev v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli in zamenjali cilindrično ključavnico na vhodnih vratih objekta.

Ob 16.08 pa so krški poklicni gasilci posredovali na Titovi cesti na Senovem, tudi tam so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

M. K.