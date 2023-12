Med Ratežem in Gumberkom trčila v drevo; v hiši zalotila vlomilce

4.12.2023 | 13:10

V petek okoli 14. ure se je zgodila prometna nesreča na cesti med Ratežem in Gumberkom. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 23-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

V drevo trčila tudi 57-letnica

V petek okoli 14.30 se je zgodila prometna nesreča na Dobravi ob Krki. Tam je 57-letna voznica zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo; lažje se je poškodovala. Policisti okoliščine še preverjajo in ji bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Tat je imel lahko delo

V noči na nedeljo je v Podgračenem nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odpeljalSeat cordoba vario 1,9, temno modre barve, registrskih oznak KR EC-929. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi in dokumenti.

Vlomi in tatvine

V naselju Jelše na območju PP Krško je med 30.11. in 1.12. nekdo na dvorišču gospodarskega objekta iz dveh traktorjev ukradel akumulatorja. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 300 evrov.

V petek med 7. in 18. uro je v Bojsnem neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vstopil v hišo. Ukradel je nakit. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 600 evrov.

V naselju Nad Mlini v Novem mestu je v petek okoli 18.30 nekdo skozi okno vlomil v hišo in ukradel tri slike, zlat nakit in denar. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4.000 evrov.

V Vrhovski vasi na območju PP Brežice je med 12. 11. in 2. 12. nekdo poskušal vlomiti v počitniško hišo. To mu sicer ni uspelo, je pa s poskusom po mnenju oškodovanca povzročil za 3.000 evrov škode.

Na območju Jesenic je 2. 12. med 14. in 18. uro neznanec skozi vhodna vrata vlomil v hišo in iz hladilnika ukradel živila. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 40 evrov.

V soboto okoli 18.30 so na Šegovi ulici v Novem mestu trije neznanci vlomili v stanovanjsko hišo. Ko jih je oškodovanka zalotila, so pobegnili. Policisti okoliščine še preiskujejo.

V naselju Pod Lipo na območju Črnomlja je v soboto nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalke in med 18. in 18.30 skozi okno vlomil v hišo. Ukradel je denar in nakit. Škode je za okoli 4.000 evrov.

V noči na nedeljo je v Semiču nekdo vlomil v prostore društva in izmaknil manjšo vsoto gotovine. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Prijeli tihotapce in migrante

V noči na soboto so policisti na območju Velike vasi pri Krškem ustavljali voznika osebnega avtomobila Peugeot 3008 nemških registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo, potem pa ustavil poskušal peš pobegniti. 19-letnega državljana Grčije so prijeli in mu odvzeli prostost. Ugotovili so, da je v vozilu prevažal 14 državljanov Sirije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Nekaj pred 18. uro so na obrežju kontrolirali Volkswagen crafter madžarskih registrskih oznak. 34-letni državljan Turčije in 33-letna državljana Moldavije sta prevažala devet državljanov Turčije.

V soboto nekaj po 19. uri so na cesti Novo mesto - Metlika, na območju Jugorja pri Metliki, kontrolirali voznika osebnega avtomobila Audi hrvaških registrskih oznak. 29-letni državljan Romunije je prevažal šest državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Včeraj popoldne s na Obrežju kontrolirali voznika Škode octavie čeških registrskih oznak. 50-letni državljan Ukrajine je prevažal dva državljana Sirije.

Tihotapcem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 1. 12. in 4. 12. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Sela pri Dobovi, Jereslavec, Mostec, Trnje, Veliki Obrež) prijeli 88 državljanov Afganistana, 86 Maroka, 14 Sirije, deset Indije, osem Šrilanke, sedem državljanov Somalije in Konga, šest državljanov Iraka in Burundija, štiri državljane Kameruna, Palestine in Pakistana, tri državljane Turčije, Kitajske in Sierra Leoneja, dva državljana Senegala in po enega državljana Bangladeša, Čada, Irana, Jordanije, Liberije, Toga, Nigerije, Tunizije, Gvineje, Ugande in Sudana. Na območju PP Metlika (Krmačine, Podzemelj, Drašiči, Božakovo) so prijeli 53 državljanov Sirije, državljana Maroka, Alžirije in Jemna, na območju PP Črnomelj (Vinica, Dolenjci, Žuniči, Drenovec, Tribuče) 29 državljanov Maroka, dva državljana Palestine in državljana Irana in na območju PP Krško (Podbočje) državljana Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 1. 12. in 4. 12. posredovali v 208 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 518 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 25 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 28. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

