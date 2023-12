FOTO: Tudi Metlika odeta praznično

3.12.2023 | 17:00

Foto: Občina Metlika

Metlika - Praznične lučke so v petek prižgali tudi v Metliki. V priložnostnem programu pred občinsko stavbo so sodelovali Otroška plesna skupina Otroškega vrtca Metlika, Zavod Enostavno Prijatelji in Otroški pevski zbor OŠ Metlika.

Članice Društva kmečkih žena Metlika so za vse nastopajoče pripravile kruhke in pecivo, obiskovalci pa so se lahko ustavili ob stojnicah s ponudniki domačih dobrot in izdelkov.

Tako so uradno odprli praznični december v Metliki. 15. decembra bodo v parku na Trgu svobode slovesno odprli še grajsko drsališče, odprtje bo, kot napovedujejo na občini, spremljal raznolik in pester program za vse generacije.

M. K.

